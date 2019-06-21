李克強會見出席第七屆圓桌峰會代表並座談

中評社北京6月21日電／國務院總理李克強6月20日上午在人民大會堂會見來華出席“全球首席執行官委員會”第七屆圓桌峰會的知名跨國公司負責人，並同他們座談。



來自施耐德電氣、太古集團、安塞樂米塔爾集團、輝瑞制藥、戴姆勒－奔馳、聯合包裹、諾基亞、凱悅集團、ABB集團、必和必拓等近20家世界500強公司負責人圍繞融合發展、合作創新、“一帶一路”等議題發言並提問。李克強同他們深入互動交流。



李克強表示，今天在座企業家代表的跨國公司，有不少較早參與中國改革開放進程，不僅給中國帶來了資金、技術和管理經驗，而且在華開拓了廣闊市場，獲得了回報，實現了互利共贏。當前國際形勢不穩定不確定因素增多，我們要推動世界經濟貿易向穩定增長的方向發展，完善全球產業鏈，努力維護和平的國際環境。中國將堅定不移深化改革、擴大開放，進一步打造市場化、法治化、國際化的營商環境。歡迎各國企業繼續擴大對華投資，分享中國發展機遇。



李克強指出，我們的奮鬥目標是適應人民對美好生活的向往。中國有近14億人口，是一個不斷增長的巨大市場。在這一過程中，中國需要調整經濟結構，推動經濟轉型，拉動產業升級改造，需要更多優質產品和服務，以更好適應提高人民生活水平的需要。這些都給外國企業進入中國市場創造了廣闊的發展空間。我們在製造業領域已經全面放開外資准入，在服務業領域也將逐步擴大開放。同時，中國企業也需要在國際合作中通過公平競爭提升整體水平，更好實現互利共贏。



李克強表示，中國的發展是創新的發展，保護知識產權就是保護創新。只要是在中國註冊的企業，不論內資外資，我們都一視同仁平等對待，將切實保護包括知識產權在內的所有合法權益。中方願秉持共商共建共享原則，堅持開放、綠色、廉潔理念，將“一帶一路”倡議同各國發展戰略更好對接，按照市場規則和商業原則，確保合作的可持續性。我們主張加強人文交流，相互尊重，平等相待，互學互鑒，致力於維護自由貿易，縮小南北差距，實現共同發展。



與會企業家祝賀新中國成立70周年，對中國各領域取得的發展成就感到欽佩。他們表示，雖然來自不同國家、行業和領域，但他們都致力於加強同中國的合作，對中國深化改革、擴大開放充滿期待，願積極參與其中，拓展在醫療、金融、汽車、數字經濟、5G、低碳、創新、基礎設施、製造業等各領域合作，分享中國發展機遇。各方願促進全球互聯互通，共同維護自由貿易，反對保護主義。



（新聞來源：光明網）