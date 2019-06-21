中評鏡頭：空服員烈日下罷工　曬得紅通通

長榮空服員罷工第二天，繼續展現粉紅力量。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園6月21日電（記者 黃文杰）桃園市空服員職業工會（桃空職工）與長榮航空20日下午勞資協商宣告破裂，隨即發動突襲式罷工，今天邁入第二天。位於桃園南崁長榮總部仍有許多空服員在現場靜坐，並開始採取“輪班制”進行長期抗戰，空服員也持續繳交護照、工作證、台胞證等“三寶”，人數目前已經破千人。



長榮罷工進入第2天，台上罷工員工喊“我們在這邊繼續努力”。



罷工第二天，桃園南崁長榮航運大樓罷工現場，今天跟昨天最大差別在於，今天交通車可以自由進出，不像罷工第一天，工會七百多位罷工人潮，把大門困住。



工會昨凌晨開始，也在大門口開始架設棚子與舞台，顯然雙方有了共識，各退一步。長榮總部大門口也已經空出車道，讓員工、遊覽車可以正常進出。



桃空職工昨晚宣布，罷工空服員依長榮航空為空服員分配的“共好組別”（GPM）共20組，再分成A、B、C、D及E班，為罷工現場輪班班別，昨天晚上10點至明天上午10點先由C、D、E守夜，今天上午10時由A班開始輪值，直到今天晚上10時，再由B班接替，採輪一休一的模式，藉此分配罷工空服員體力，與長榮航空抗戰。