黃清賢語中評：蔡修法緊縮兩岸　適得其反

前中國國民黨大陸事務部主任黃清賢。（中評社資料照） 中評社台南6月23日電（記者 趙家麟）民進黨政府修“國安”三法及兩岸人民關係條例，以“國安”名義大幅緊縮兩岸互動關係，前中國國民黨大陸事務部主委黃清賢21日接受中評社訪問表示，這是蔡政府為2020大選的政治操作，短多長空，將造成民間反彈、兩岸陷入誤判形勢的危境。



蔡英文標榜推“國安”相關修法，包括《國家安全法》中針對退休軍公教人員若判定為“共諜”剝奪或追討終身俸；《刑法》中指大陸及港澳地區人士適用外患罪；《國家機密保護法》提高涉密人員出境管制與處罰；《兩岸人民關係條例》就政岸政治協議應經“國會”雙審與人民公投，以及中資未經許可在台投資最重罰新台幣2500萬元等。



黃清賢表示，除了前述的以“國安”之名，大修法條、限縮兩岸互動關係外，近日還有公投與大選脫鉤；以及傳出福建漳浦台灣農民創業園2月選聘首批16名台籍科技特派員遭“行政院農委會”約談等。



黃清賢指出，2020大選將屆，中美貿易戰的形勢下，蔡政府會有這些動作並不令人意外，但對可能帶來的後果，必須慎思。他認為，這些一連串緊縮兩岸互動關係的動作，至少會帶來兩三個層面的負面衝擊影響：



第一，退回冷戰期，兩岸易誤判。民進黨“國安”相關修法，目標都是緊縮、甚至要隔離兩岸互動，讓兩岸關係大幅倒退到早期漢賊兩立的冷戰期；目前正值美中貿易戰，兩強較勁之際，兩岸隔離、缺乏溝通互信的情況下，台海形勢若有誤判，將很難回頭。



第二，“國安”之名，大炮打小鳥。相關的修法內容涉及人權之處，從修法的目的、手段與效果來看，以“國安”之名已凌駕人民基本權利，不符法律比例原則，用大炮打小鳥。蔡政府雖稱鼓勵兩岸民間交流，但實際卻是走回頭，已經頻繁的兩岸交流會因此受傷，製造兩岸交流的寒蟬效應只會引發人民反彈，結果是適得其反。



第三，綠色執政，民主大開倒車。民進黨在執政前，“民主”總是掛在嘴上，但這回居然只為了大選，把公投與大選脫鉤；公投綁大選在扁政府時極力主張與推動實施，現在的蔡政府作為，把公投用鐵籠關起來，傷害台灣民眾權利，形同自打嘴吧、大開民主倒車，也會付出代價。



黃清賢表示，蔡政府進行的“國安”修法，明顯是為2020大選的政治操作。這個狀況如果以前為對抗國民黨，搬出“台獨黨綱”強化本土政權意象，現在卻無法面對兩岸與國際一樣，都是政黨私利為先的短多長空作為。



黃清賢表示，蔡政府修法剝奪人民兩岸交流權益、緊縮兩岸互動關係，即使民進黨明年大選獲勝，又將如何收拾兩岸關係的傷痕？蔡政府正在一步步的侷限自己與台灣，應思亡羊補牢之道。