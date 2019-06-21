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劉鶴會見德國聯邦經濟和能源部長
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2019-06-21 13:44:46
中評社北京6月21日電／國務院副總理劉鶴20日在京會見來華訪問的德國聯邦經濟和能源部長阿爾特邁爾。
劉鶴表示，當前中德關係發展勢頭良好，兩國高層交往頻繁，互信不斷增強。希望雙方把握機遇，加強雙邊和多邊領域務實合作，讓兩國企業和人民真正受益，推動完善全球經濟治理，共同維護世界繁榮與穩定。
阿爾特邁爾表示，德方高度重視發展雙邊經貿關係，德國企業對華合作意願強烈。德方願與中方增進相互理解，深化多領域合作，傳遞促進多邊主義的重要信號。
（新聞來源：人民網）
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