因私普通護照收費降為120元／本

中評社北京6月21日電／國家發改委、財政部昨天聯合下發通知，從2019年7月1日起，中國公民辦理因私普通護照收費標準由160元／本降為120元／本。這是我國因私普通護照第二次降費。



根據國家發展和改革委員會和財政部的發改價格（2019）914號文件《關於降低部分行政事業性收費標準的通知》稱，自2019年7月1日起，降低無線電頻率占用費、出入境證照類收費、商標註冊收費等部分行政事業性收費標準。對2019年7月1日前應交未交的上述行政事業性收費，補繳時應按原標準徵收。其中，因私普通護照收費標準由160元／本降為120元／本，往來港澳通行證收費標準由80元／張降為60元／張，其他收費項目按現行標準執行。



商標註冊收費方面，受理商標續展註冊費收費標準由1000元降為500元；變更費收費標準由250元降為150元；對提交網上申請並接受電子發文的商標業務，免收變更費。其他收費項目，包括受理商標註冊費、補發商標註冊證費、受理轉讓註冊商標費、受理商標續展註冊費、撤銷商標費、商標使用許可合同備案費等，按現行標準的90%收費。



今年4月3日，國務院常務會議確定今年降低政府性收費和經營服務性收費措施，發出超過3000億元降費“紅包”。從7月1日起，減免不動產登記費，擴大減繳專利申請費、年費等的範圍，降低因私普通護照等出入境證照、部分商標註冊及電力、車聯網等占用無線電頻率收費標準，並要求必須有明顯降費。



這是我國因私護照第二次降費。第一次降費在2017年7月1日，出入境證件收費標準首次調整，普通護照收費標準由每本200元降為每本160元。



（新聞來源：北京青年報）