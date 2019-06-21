全國律協通報首次出現“取消律所會員資格”

中評社北京6月21日電／20日上午，全國律協召開新聞發布會，發言人蔣敏通報了2019年4月份受到公開譴責及以上行業紀律處分的十起典型案件。其中，在天津一律所違規收案收費被處罰的案件中，首次出現“取消律所會員資格”的處分。



2019年2月，天津市司法局因天津津茂律師事務所受理業務不按規定與委托人簽訂書面委托合同，不向委托人開具律師服務收費合法票據；對本所律師疏於管理，為沒有取得律師執業證書人員以律師身份參與訴訟提供便利，以“天津津茂律師事務所”名義出具委托書和律師事務所函（負責人與非律師在天津市津南區人民法院等10家人民法院共代理案件19件），給予其吊銷執業證書的行政處罰。2019年2月27日，天津市律師協會給予天津津茂律師事務所取消會員資格的行業紀律處分。



同時，蔣敏還通報了貴州省律師協會楊再興律師犯危險駕駛罪、浙江省律師協會葉海江律師犯詐騙罪、天津市律師協會丁振輝律師干擾訴訟違規收費、天津市律師協會張立德律師誘導當事人行賄、山西省太原市律師協會劉慶平律師違規會見、浙江省溫州市律師協會曾旭律師向司法機關提供虛假授權委托書、廣東省東莞市律師協會陸慶一律師違規收費等案件，上述涉案律師均受到了相應的法律懲罰及行業協會的處分。



隨後，深圳市律師協會副會長章成介紹了深圳律協創新違規行為懲戒制度建設、制定投訴案件簡易程序、案件過問記錄辦法等規則：一是優化資源配置，案件簡繁分流，有效提速辦案；二是強化執紀紀律，案件過問記錄，確保處理公正。章成表示，此舉有利於創新違規行為懲戒制度建設，提高違規行為懲戒工作的及時性和有效性，減少當事人時間成本。



（新聞來源：人民網）