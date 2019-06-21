中國TCL　499美元電視在北美銷量第一

今年1月，在美國拉斯維加斯舉行的世界最大的IT（信息技術）展會CES 2019上，觀展者正在參觀中國家電企業TCL的展位。 中評社香港6月21日電／最近韓國家電行業內發生了一場騷動。原因是中國家電企業TCL第一季度在北美電視市場，首次占據了以銷量為基準的榜首之位。也就是說，TCL擊敗了世界電視市場位列第一二位的三星和LG，問鼎銷量冠軍。此外，TCL在全球電視市場的出貨量占有率也首次達到了兩位數（10.8%）。雖然以金額為基準，仍低於三星、LG和索尼，但是TCL以性價比取勝，在數量上做出了成績。



朝鮮日報報道，此外，有分析稱TCL的產品質量也不落於人後。美國消費者專門雜誌上月在題為《最佳的大尺寸折扣電視》的報道中，評選出了TOP5的產品，三星、LG和TCL均榜上有名。在美國最大的家電零售店，65英寸UHD（超高畫質）三星電視的售價為599.99美元，而類似性能的TCL產品售價僅為499.99美元，便宜100美元左右。



占據北美市場銷量第一的中國TCL的進軍



有分析認為，TCL“突然問鼎榜首”的背景中存在受中美貿易戰爭影響，短期推進銷售的性質。也有評價稱，這是象徵中國家電強勢崛起的事件。在中美貿易戰爭正在進行的情況下，中國企業在北美電視市場上問鼎榜首的事件可以從多方面進行解讀。韓國家電企業有關人士表示：“這反映了北美家庭購買三星、LG的高端產品作為主電視，家中的第二部電視則會追求產品性價比的消費傾向”，“也展現了TCL以低於500美元的低價產品一搏勝負的特長。”



有分析認為，在美國政府正在推進對所有中國進口產品徵收25%高額關稅方案的背景下，TCL開始“清退”中國產產品。韓國Eugene投資證券投資分析員盧京卓（音）表示：“TCL第一季度北美地區的出貨量同比驟增了112%”，“隨著中美貿易糾紛引發的不確定性增大，為了存貨積累而大幅增加了出貨量。”市場調查機構也分析稱：“正在北美市場迅速增長的TCL和海信對中國生產的依賴度較高，一旦開征高額關稅，低價政策可能會受到打擊。”



追隨韓國企業的成功方程式



1981年，TCL以一家名為TTK的小型卡帶生產企業起家。1985年，被日本領頭企業TDK以商標類似為由起訴並敗訴後，將企業更名為TCL。創始人李東生（62歲）董事長憑借攻擊性兼並收購（M＆A），同步培養企業的技術能力和規模。



TCL原封不動地效仿了韓國企業的成長公式。像三星、LG一樣，從電視用面板到成品實現了垂直系列化。在體育和文化營銷方面也是下足了功夫。