上海開放日，台積電給華為單獨留通道

中評社香港6月21日電／“有一個總統把世界搞得很凄慘”。



21Tech報道，6月18日，台積電在上海舉行2019年技術研討會，首次對大陸媒體開放。這也是近十年來，台積電罕見地和大陸媒體交流，向來低調的台積電也進一步走向開放。



尤其在當下中美貿易持續摩擦的特殊階段，半導體製造巨頭台積電的一舉一動都備受關注，因為它牽動著產業鏈上下游的命脈。



半導體產業鏈主要分為設計、製造、封測三大環節，台積電在製造領域一騎絕塵。



拓墣產業研究院發布的2019年Q2季度全球TOP10晶圓代工廠榜單中，台積電以75.53億美元的營收位居第一，市場份額達到了49.2%，幾乎占據半壁江山；三星以27.73億美元的營收位列第二，市場份額18%。



台積電在科技圈中地位如何？看看美國科技大咖尼古拉斯·內格羅蓬在和任正非的對談中是怎麼說的：



“我們（美國）不是半導體領域的絕對領導者了，我們沒有辦法使用半導體的優勢去使得中國屈服，目前台灣 在半導體是領先的，蘋果的CPU都是在台灣生產。” 他說的這家台灣公司正是台積電。



不論是蘋果A系列芯片，還是華為 麒麟980、高通驍龍855等芯片平台，都離不開台積電的製造工藝。因此，華為事件一出，台積電產業地位的重要性更為人熟知，其名號也進一步在國內普及。參加研討會的不少業內人士向21Tech記者感慨，近期台積電頻頻見諸報端，以前都很少見到。



此番摩擦，也讓普通大眾的關注度轉移到高科技行業上，而半導體行業在美國禁令下依舊面臨很多不確定性，原本業內預計2019年上半年半導體回暖，很可能時間要延後。在當天的會議上，台積電總裁魏哲家就說道：“有一個總統把世界搞得很凄慘。”



產業界反對美國做法的聲量也越來越高，在研討會上，台積電一直在強調的就是合作共贏。



一個小細節是，在發布會簽到現場，台積電特別為華為（包括海思）單獨留了一條通道。



6月19日，又傳來Arm的表態，Arm總裁兼首席運營官格雷厄姆·巴德（GrahamBudd）在接受《財新》採訪時談道：“我們正在評估各種可行的方案，並積極地跟各國的政策制定者、Arm在中國的合資公司、海思等溝通，希望此事能盡快得以解決。”他希望全球供應鏈能繼續存在下去。



包括台積電、Arm、華為在內的半導體企業高層，都在不斷重申全球開放合作的訊息。



工藝怪獸和摩爾定律極限



除了傳遞合作共贏的理念，台積電還重磅公布了接下來的技術路線圖景。



首先是已經量產的7nm（納米），魏哲家介紹道，目前世界上的7nm芯片都是和台積電合作生產的，台積電是全球第一家大規模量產7nm產品的晶圓代工廠。



自去年開始量產以來，7nm工藝的營收和產能不斷增加。據介紹，2019年台積電7nm產能預計有100萬片，鋪開來長達300公里，大約是上海到台灣一半的距離。



2019年，在7nm之外，台積電還將導入最先進的極紫外光刻（EUV）技術，量產7nm＋工藝。



接著就是5nm，魏哲家說道：“現在5nm的生態已經完成了，可以在5nm的基礎上設計產品，已經有客戶設計好了，明年第一季度、第二季度就開始量產。”



對於5nm的應用場景，台積電目標鎖定具有高成長性的5G與人工智慧市場，當前5nm制程已進入試產階段。



同時，台積電的6nm也將在2020年量產。按照今年4月台積電發布的公告，借由目前試產中的7nm強效版（N7＋）使用極紫外光（EUV）微影技術所獲得的新能力，6nm技術的邏輯密度較7nm技術增加18%。

