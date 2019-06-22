楊希雨：習訪朝 半島無核化將有新轉折點

中國國際問題研究院首席研究員楊希雨（中評社 崔銀珍攝） 中評社首爾6月22日電（記者 崔銀珍）中國國際問題研究院首席研究員楊希雨日前在首爾召開的韓半島國際和平論壇上發言，就此次習近平主席國事訪問朝鮮的意義進行了解讀。



楊希雨表示，中國雖然希望中朝關係持續得到改善，兩國關係越來越密切，但另一方面，對於安理會對朝的制裁上也持贊同的意見。最重要的是，在可見的無核化措施履行的前提之下，可能通過新的決議案。通過此次中朝首腦會談，兩國關係將更加的密切，同時，在韓半島無核化問題進入膠著狀態的現在，無疑會成為一個轉換點。相比中朝關係，國際社會更應該關注這個轉換點，以此來打破韓半島無核化的膠著狀態。需要明確的是，這次的會談不足以完全解決韓半島無核化的膠著局面。這種局面是由金正恩與特朗普，朝鮮與美國造成的。雖然，中國也會起到一定作用，但不可過分誇大。但可以確定的是，將會有新的轉折點。



朝鮮重視的不單單是緩解經濟制裁那麼簡單。朝鮮認為：第一、需要新的美朝關係，第二、朝鮮半島需要永久性的和平體制，第三、在此基礎上實施無核化，這在新加坡會談上，已經明確寫入了共同宣言。對朝鮮而言，最重要的安保以及體制保障，其次才是緩解經濟制裁。對此，我們需要考慮必要的措施。例如，以象徵和平性的文件來發表共同宣言等一步一步打造信賴，就是說，相關國家(如：韓朝、韓朝美或韓朝、中美)之間的協定、宣言，與構建信賴進程是相通的。現在問題的焦點都匯聚於緩解對於朝鮮的經濟制裁，但重要的是，各國之間相互合作，共同謀劃戰略，來擺脫這種膠著的局面。



（后方支援记者：郭至君）