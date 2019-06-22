中評關注：韓國專家談習訪朝之意涵

世宗研究所研究計劃本部長、朝鮮研究center長(青瓦台國家安保室政策咨詢委員)鄭成長（左）和韓國世宗研究所研究計劃副本部長、安保戰略研究室研究委員鄭載興（右） 中評社首爾6月22日電（記者 崔銀珍）中國國家主席習近平國事訪問朝鮮引發國際輿論的高度關注，韓國多位專家也從韓國的角度對中評社談了習主席此次出訪的意義。



世宗研究所研究計劃本部長、朝鮮研究center長(青瓦台國家安保室政策咨詢委員)鄭成長博士對中評社表示，自打去年以來，金正恩委員長在出席韓朝、美朝首腦會談之前，都與中國國家領導人習近平主席進行了首腦會談。如果這樣的過程再次反覆的話，那麼這次中朝首腦會談以後，韓朝會談進行的可能性也是比較高的。而且，緊接著促進第三次朝美首腦會談的可能性也是比較高的。



習近平主席仍舊一貫堅持韓半島的無核化，所以可以預想，習主席將以中朝首腦會談為契機，說服朝鮮以更加積極的姿態出席無核化的協商。這次將要在平壤舉行的中朝首腦會談會對今後可能在韓朝以及美朝首腦會談上達成協商（無核化等）起到比較積極的作用。



韓國世宗研究所研究計劃副本部長、安保戰略研究室研究委員鄭載興博士告訴中評社，對於此次中朝會談而言，最重要的意義莫過於通過在經濟、社會、政治、外交、安保等領域同中國的緊密合作和協商，以此來引導半島問題。就個人而言，在解決韓半島無核化問題上，中朝會談將起到根本性的積極作用。可能習近平主席也會在這次的訪問當中將主要議題定在韓半島的無核化方案上，與金正恩委員長展開對話。現在朝鮮和中國所商討的，終究而言，相當於履行階段性的同步無核化進程。有可能兩國將在國際社會上，針對無核化的方向發出更加有力的聲音。如果那樣的話，我想韓國等周邊國也將通過朝鮮和中國強調的那種解決方案來得到解決朝核問題的某種動力。



韓國東國大學校朝鮮學科教授高有煥指出，我們通過4.27板門店宣言籌劃了包括無核化與安保的和平進程，並通過6.12美朝共同聲明再次得到確認。在確定方向並履行方案的過程中，在第二次河內首腦會談上，在美國提出的‘Big deal’與朝鮮提出的‘階段性同時行動’之間並沒有找到契合點，多少陷入和停止的局面。針對這一局面，習近平主席出場。雖然有人認為習近平主席是不是以終戰宣言或和平協定登場，但我個人認為，為了完成‘韓半島的和平進程’，文金特習四國的‘共同進程’得到發展才能成功。

