美對華“封鎖網”千瘡百孔　歐洲多國挺華為

中評社香港6月21日電／自5月16日針對華為簽署“緊急狀態”令以來，美國政府試圖施壓其他國家尤其是其盟友，對華為等中國高科技企業編織技術“封鎖網”。但是應者寥寥。



《人民日報》北京時間6月20日報道，歐洲多國並沒有受到特朗普（Donald Trump）政府喊話封鎖中國電信設備商華為的影響，表示願與中國高科技企業展開合作的立場。



5月初，瑞士電信運營商攜手華為正式推出首批5G智能終端，成為歐洲首個開通5G商用業務的國家。5月30日，英國電信運營商EE公司在英國倫敦等6個城市開通5G服務。據悉，EE公司在部分5G網絡的基礎設施當中採用的是華為的設備。



6月15日，跨國電信運營商沃達豐在西班牙正式啟動該國首個5G商用移動網絡。這距離該運營商在意大利羅馬、米蘭等5個城市推出5G網絡服務僅過去10天。華為是其主要設備供應商之一。西班牙成為繼瑞士、英國、意大利後，又一個開通5G商用網絡的歐洲國家。歐洲正在加快布局5G的步伐。



據統計，華為在過去3年中至少已與德國、西班牙、英國、奧地利、意大利、法國、馬耳他、拉脫維亞、葡萄牙等十餘個歐盟國家的電信運營商簽署了5G合作協議。彭博社稱，歐洲國家已經明確表示會對華為參與本國5G建設以及對華貿易有自己的判斷。



截至6月6日，華為已在全球30個國家獲得了46份5G商用合同。其中包括不少美國的盟友。歐洲國家選擇繼續與華為、大疆等中國高科技企業合作是基於商業原則，歐洲國家採購他們的產品是一個正常的商業選擇。業內普遍認為，棄用中國公司的設備可能導致歐洲國家需要更長時間、更高成本完成5G部署。



西班牙《國家報》認為，美國針對中國的真正目標獵物是技術競賽，新的“技術鐵幕”將使世界分化成兩個相互排斥的技術體系。