沈智慧：美要協助民進黨選戰　台灣人民在看

國民黨“立委”沈智慧。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中6月22日電（記者 林谷隆）中國國民黨“立委”沈智慧接受中評社訪問表示，2020大選是內政，不是外交事件，不應該有任何外國人來“協助”或者干預，無論是誰執政都要拒絕外國干預，維護台灣主權。民進黨非但不拒絕，還表示歡迎，動機我們不做評論。如果美方是要來“協助”民進黨連任，全體台灣人民都會睜大眼睛，美國大可不必來！



她說，台灣選民已經注意到，民進黨提名的“中選會主委”李進勇有“偽造文書”記錄，選民更憂心蔡政府會不會在“選舉中作弊”，這反而會徹底破壞台灣民主制度。



美國“國防部”印太事務助理部長薛瑞福（Randall Schriver），日前參加華府智庫國家亞洲研究局（NBR）與美國國防大學國家戰略研究所（INSS）聯合舉辦的亞洲政策論壇時表示，為避免中國干預明年台灣“總統”大選，美台已經就此展開對話，希望能提供協助，強化台灣應對能力，避免中國干預。



沈智慧告訴中評社，2020大選是“中華民國”的內政，不是外交事件，不應該有任何外國人來“協助”或者干預，也就是說無論執政者是誰，都必須維護的國家主權，拒絕國外干預選舉，換誰來執政都是這個道理。



美方公開表態要介入台灣大選，民進黨非但沒有反彈，還稱這是台美堅實合作的關係，沈智慧認為，民進黨的動機我們不做評論，但是台灣大多數選民已經注意到，民進黨提名負責選務工作的“中選會主委”李進勇有“偽造文書”的劣蹟記錄，選民憂心蔡政府會在2020年在“選舉中作弊”。



她強調，民進黨蔡政府和高度政治化的“中選會”，會不會在2020大選製造大規模選舉舞弊，這是一個值得關心的議題，台灣人都很關心。



沈智慧提到，在這些機制之下，台灣民眾歡迎世界各國來“協助”和關心“選舉舞弊”，一定要阻止民進黨進行“大規模選舉舞弊”，這會徹底破壞台灣的民主制度。



她也說，如果是這樣，美國人來協助台灣人民，防止民進黨政府選舉作弊，她和大多數台灣人都是很歡迎的。但如果美方是要來“協助”民進黨連任，全體台灣人民都會睜大眼睛，美國大可不必來！