剝奪2022世界杯卡塔爾主辦權？

中評社北京6月21日電／日前，前歐足聯主席普拉蒂尼因涉嫌在卡塔爾申辦世界杯的過程中有腐敗行為而被法國警方拘留，此事在全球足壇引起軒然大波。有外國媒體最新爆料，透露國際足聯內部已經召開秘密會議，商討剝奪卡塔爾2022年世界杯主辦權的可能性。儘管該消息沒有得到FIFA證實，但2022年世界杯是否易地舉辦如今已成為全球足壇、媒體和球迷討論的熱點。



普拉蒂尼被拘的“蝴蝶效應”



前歐足聯主席普拉蒂尼是在本月18日被法國警方拘留的。據法國媒體報道，當局調查的重點是普拉蒂尼與時任法國總統薩科齊的一次會議，當時卡塔爾政府官員也有參會，為此前法國總統的顧問索菲·迪翁也被捕。不過，普拉蒂尼在接受了長達15小時詢問後被釋放，他否認了自己在卡塔爾申辦世界杯上有貪腐行為的傳聞。



隨後，美國最大的體育媒體之一、有線電視頻道特納電視網（TNT）的阿根廷頻道爆料，稱FIFA內部已經召開秘密會議，會議的目的是立即尋找一個國家來接替卡塔爾，成為2022年世界杯的主辦國。事實上，這已經不是第一次傳出卡塔爾世界杯舉辦權被取消的消息了。



2010年，卡塔爾以14票比8票擊敗美國，成為2022年世界杯舉辦國。之後，歐美多家媒體接連對卡塔爾獲得世界杯舉辦權提出質疑，認為卡塔爾世界杯投票存在賄選行為。此後，美國發動的一場針對FIFA的反貪風暴，直接導致前FIFA主席布拉特下台，並逮捕了多名前FIFA的執委。兩年前，以沙特和阿聯酋為首的六國指責卡塔爾支持恐怖主義活動，宣布與卡塔爾斷交。隨後又聯名致信FIFA，要求取消卡塔爾2022年世界杯舉辦權。此次普拉蒂尼被法國警方拘留引發的軒然大波，只不過是直指“剝奪卡塔爾2022世界杯主辦權”的又一次“蝴蝶效應”而已。



2022世界杯易地的三種選擇



在世界杯近90年的歷史上，在一屆世界杯開始前三年多因故更改主辦地並無先例。假如FIFA真的決定剝奪卡塔爾的2022世界杯主辦權，後續應對只有三種可能：其一是讓當初申辦2022世界杯時輸給卡塔爾的美國承辦；其二是召開特別大會重選主辦國；其三是保持輪辦到亞洲的既定規矩，從亞洲找一個替代卡塔爾的國家承辦。

