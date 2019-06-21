菲律賓開通首個5G商用網絡 華為是核心供應商

中評社北京6月21日電／菲律賓電信巨頭環球電信公司20日正式啟動該國首個5G商用網絡服務，華為公司是其核心設備供應商。菲律賓也因此成為東南亞首個開通5G網絡的國家。



環球電信公司首席商務官阿爾韋托·拉臘薩瓦爾對媒體表示，他們的5G網絡使用的是華為公司設備。據悉，5G商用網絡將率先在菲律賓的家庭和辦公寬帶服務中推廣應用。環球電信此前表示，5G技術商用後能夠幫助當地將網絡傳輸速度提升至100兆比特每秒。



與4G網絡相比，5G技術具有低延遲、高可靠等特性，將為自動駕駛、遠程醫療和虛擬現實等新興技術創造基礎條件。環球電信公司首席行政官歐內斯特·邱說，5G技術“將為菲律賓人通向信息高速公路提供無限的可能性”。



據了解，菲律賓兩大電信運營商——環球電信和PLDT電信近年來一直在使用華為公司的技術，且兩家公司都已經與華為簽署合作協議，將使用華為設備在菲律賓興建5G網絡基礎設施。



菲律賓互聯網基礎設施落後，因網速慢、網絡延遲高而廣受該國民眾詬病，即使在大馬尼拉都市區，許多地方的4G移動服務也時常中斷，不少地點甚至連3G服務都不甚可靠。目前，菲律賓政府正著力改善互聯網服務質量，回應民眾期待。



（來源：新華網）