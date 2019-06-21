柯文哲點評對手　不敢想像韓國瑜當“總統”

台北市長柯文哲接受專訪。（照片：翻攝WinTV頻道《我要當選》畫面） 中評社台北6月21日電／無黨籍台北市長柯文哲是否參選2020大選一直是焦點，WinTV頻道《我要當選》中午播出柯文哲的專訪，擔任民進黨台北市議員的主持人高嘉瑜、黃暐瀚問及如果未來是中國國民黨高雄市長韓國瑜當“總統”，柯文哲表示，“不敢想像”。



至於已被民進黨提名的蔡英文，柯文哲則說，她要說以前都錯了，以後不會這樣，要講得出來。



針對2020是否參加大選，柯文哲曾說過“9月17日（登記參選“總統”最後一天）前決定就可以了”。今天對於何時決定參選，以及什麼事會決定參選、什麼事決定不選？柯文哲說， 這要看每一位可能的“總統”候選人、有機會當選的人，能否說服，他(她)來當“總統”是ＯＫ的。



主持人問，蔡英文若再當下去，台灣會怎樣？柯說，這她要說明。例如一例一休、反年金等。主持人反問柯，這好像不用等到9月，現在就知道了？柯文哲說，但小英“總統”她要說以前都錯了，以後不會這樣，要講得出來。



至於談到鴻海董事長郭台銘來做“總統”，柯文哲說，郭台銘的能力沒問題，“但你會是董建華1號？2 號？”郭有80萬至 100萬的員工在大陸，郭不會受中國控制，真的還假的？



另外，主持人問柯，韓國瑜和郭台銘誰比較會受中國控制？柯文哲說，這就很難講，他們要說服人民。至於若是韓國瑜當“總統”，未來遠景是什麼？柯說，不敢想像。



主持人再追問柯，這就是一定要出來選了？柯說，再看看，再想 ，還有2個月時間。