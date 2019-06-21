高中改革意見　逐步改變“以分取人”傾向

中評社北京6月21日電／6月20日，教育部召開發布會，解讀《國務院辦公廳關於新時代推進普通高中育人方式改革的指導意見》。在這一近日發布的文件中，包括了推動高考綜合改革，推進選課走班，要求高校改變單純以考試成績評價錄取學生的傾向等內容，並明確各地普通高中2022年前全面實施新課程、使用新教材；減少高中統考統測和日常考試；高一學生參加學業水平考試的科目原則上不超過4科。



新京報訊 近日，國務院辦公廳印發了《關於新時代推進普通高中育人方式改革的指導意見》（下稱《意見》）。這一文件被稱為新世紀以來出台的第一個關於推進普通高中教育改革的重要綱領性文件。



各地制定新課程實施方案



《意見》提出，課程實施上，各省（區、市）要結合高考綜合改革，制定普通高中新課程實施方案，2022年前全面實施新課程、使用新教材。並將遴選一批新課程培訓基地學校和教材實施示範區示範校。



課程管理方面，學校要合理安排三年各學科課程，開齊開足體育與健康、藝術、綜合實踐活動和理化生實驗等課程。加強特色課程建設，積極開展校園體育、藝術、閱讀、寫作、演講、科技創新等社團活動。



此外《意見》提到，要強化體育鍛煉，修訂學生體質健康標準及評價辦法，使學生掌握1至3項體育技能。



減少統考統測和日常考試



關於教學組織管理，《意見》表示，要依據學科人才培養規律、高校招生專業選考科目要求和學生興趣特長，因地制宜、有序實施選課走班。