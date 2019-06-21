中評現場：軟中帶硬　長榮空服員罷工策略

桃園市空服員職業工會21日下午召開記者會。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北6月21日電（記者 洪德諭）在勞資協議協商破局下，長榮空服員20日下午4點開始發動罷工活動。觀察桃園空服員職業工會的策略，一方面表達與資方協商的管道始終敞開釋出善意，同時抓緊空服員在總部靜坐合法，卻遭資方用潑水、辱罵、比中指等方式攻擊糾察線內的會員，“軟中帶硬”訴求社會的認同。



面對長榮罷工，桃園市空服員職業工會21日下午在桃園市空服員職業工會媒體中心召開記者會，包括工會秘書長鄭雅菱、會員代表黃君婷等人，由律師程立全陪同，向媒體說明罷工進度。



記者會中，觀察空服員的策略，鄭雅菱先是釋出善意，強調與資方協商的管道始終敞開，如長榮航空仍沒有要善意進行協商，工會也願意拜會“行政院”，先跟官方進行溝通，展現想要解決問題的立場。



不過，另一方面，工會則是抓緊資方對於合法罷工不合理的攻擊，尋求社會的支持。空服員找來律師程立全陪同，提到在總部前靜坐的合理性，《勞資爭議處理法》即對罷工線有相關規定。



鄭雅菱表示，空服員工會合法罷工並設置罷工糾察線，已妥善的預留兩個通道讓辦公人員完全沒有阻礙的出入，但長榮航空的資方以企圖開車衝撞、潑水、辱罵、比中指攻擊糾察線內的會員，首席副總何慶生還恐嚇工會代表“你為自己留點後路”、“看你罷工完怎麼收拾你們”。以展現較為弱勢一方的方式，期盼獲得社會同情。