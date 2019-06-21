工信部下發新能源汽車安全隱患排查通知

中評社北京6月21日電／近日，工信部正式下發了《關於開展新能源汽車安全隱患排查工作的通知》（以下簡稱《通知》），再次強調：“切實加強新能源汽車安全管理，促進新能源汽車產業健康可持續發展，保障社會公共安全和人民生命財產安全。”



這是自去年9月先後印發《關於開展新能源客車安全隱患專項排查工作的通知》和《關於開展新能源乘用車、載貨汽車安全隱患 專項排查工作的通知》以來，工信部下發的第三份關於新能源汽車安全隱患排查的文件。



相較前兩份文件，《通知》不僅針對私家車的安全隱患排查提出了更加詳盡和細致的要求，而且首次對車企提出了“應當主動向主管部門備案召回”的新要求。“這充分體現出主管部門對新能源汽車產品的重視，並積極承擔相應的責任。”中國汽車工業協會秘書長助理許海東在接受《中國汽車報》記者採訪時表示，《通知》的下發有望對新能源汽車產業的健康發展起到一定的推動和促進作用。



近年來，國內新能源汽車的發展勢頭可謂如火如荼，但隨著銷量的迅速增加，產品的安全問題開始有所顯現。



據國家市場監管總局統計，2018年，國內至少發生了40起涉及新能源汽車的火災事故，今年光是在4月和5月短短兩個月的時間裡，就發生了至少5起新能源汽車著火事件。雖然起火原因各不相同，有的正在充電，有的正在接受維修，有的是處於靜置狀態下發生自燃，但接二連三的事故，既引發了人們對電池驅動汽車安全性的擔憂，也對行業的健康發展造成了不良的影響。



“電動汽車的著火事故比例並不高於內燃機汽車，實際上隨著電動汽車的發展和技術的進步，其安全性一直在提高，著火事故比例也在不斷下降。”世界汽車組織第一副主席、中國汽車工業協會原常務副會長董揚在肯定電動汽車近年來發展的基礎上，也強調，隨著我國電動汽車的迅速普及，電動汽車著火事故的絕對數量明顯增加，理當引起全社會的關注。



為最大程度上防止安全事故的發生，將其扼殺在“搖籃”裡至關重要，因此，汽車生產企業應該更加重視這一問題，並更加積極地承擔起相應地責任。