西媒批美貿易政策：強徵稅損規則亂秩序

（來源：網絡） 中評社北京6月21日電／近一段時間，美國《紐約時報》、英國《經濟學家》雜誌、《金融時報》、《衛報》等西方主流媒體紛紛刊文，批評美國政府濫用關稅“大棒”，升級貿易摩擦。美國政府的行為不僅違反世界貿易組織規則，更削弱了以規則為基礎的貿易秩序。



《紐約時報》日前刊登澳大利亞前總理陸克文的署名文章。陸克文表示，美國希望通過施壓促使中國妥協，但據他觀察，這一情況並未出現。中國的立場一直是願意繼續談判並達成協議，如果美國政府也確實想通過協商合理減少貿易赤字，就應調整現在的談判策略。



《紐約時報》專欄作家托馬斯·弗裡德曼對美國政府利用關稅向中國施壓表示擔憂。弗裡德曼認為，貿易上的針鋒相對，有可能“動搖全球化的基礎”，而“全球化自上世紀兩次世界大戰之後，對全球繁榮和相對和平作出了巨大貢獻”。文章說，美國和中國是世界上兩個最大的經濟體。兩國的經濟深度交織在一起。如果從20世紀70年代以來建立起的電信連接、製造業供應鏈、教育交流以及金融投資被阻斷，我們將會生活在一個不那麼安全、不那麼繁榮、不那麼穩定的世界裡。



英國《經濟學家》雜誌於6月初在一篇文章中指出，世界現在可以看到一個超級大國在不受規則或盟友約束：威脅對墨西哥徵收懲罰性關稅；印度的優惠貿易規則被取消；中國很快將面臨關稅上調，科技巨頭華為被切斷與美國供應商的聯繫；不顧歐洲反對，對伊朗實施了更嚴格的禁運。美國政府重新定義了經濟民族主義的運作方式，利用其作為全球經濟神經中樞的角色阻止商品、數據、思想和資金跨境自由流動，這可能會引發一場危機。該雜誌在另一篇報道中也指出，“美國政府出人意料的煽動性外交政策與信息自由的原則格格不入，強征關稅削弱了以規則為基礎的貿易秩序”。



英國《金融時報》首席經濟評論員馬丁·沃爾夫撰文指出，從經濟學角度來看，美國對雙邊貿易失衡的關注是無知的。在美國政府採取的幾乎所有貿易政策行動都違反世貿組織規則的情況下，指責中國的做法是虛偽的。美國對中國的談判立場是“強權即公理”，尤其體現在美國想在談判時包攬法官、陪審團和執行人的角色，並要求中國接受。美國試圖阻止中國經濟和技術崛起注定會失敗。



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