安全與經濟何種重要？柯：這種問題都是廢話

柯文哲今天到台東。（照片：柯粉俱樂部臉書） 中評社台北6月21日電／無黨籍台北市長柯文哲今天前往台東進行為期三天的花東地區參訪，上午抵達台東機場前，只見花東地區數十位的柯粉早已在機場大廳列隊守候，柯文哲還抱起一位小柯粉，讓花東地區的粉絲開心大呼“阿北好親民!”。針對蔡英文提到有百分之六十的民眾認為“國家安全”比經濟重要，柯文哲表示，“這兩種都是一樣重要，“國家安全”是一定要做的，經濟也是不能太爛，所以這種問題就像是媽媽比較重要還是爸爸比較重要一樣，都是廢話。”



接著柯文哲在初鹿佳芳有機茶園採茶，也提到郭台銘出來參選的動機比較正當。柯文哲認為，第一點理論上來說選連任的“總統”不應該會受到太多的挑戰，第二點是兩位剛選上的市長來參選也不是很正常，不論是以任期，或是過去我們的民主政治常態來說，都不是很對的組合。”



媒體續問柯是否也覺得自己不正常，柯文哲表示，“我一直覺得這是一場不正常的選戰，不是正常的國家應該有的現象。”



針對有民調顯示施政不滿意度高於滿意度，柯文哲回應“這個還是要看詳細的分析，看看哪些地方要改進，不過有時候民調是這樣，沒有詳細的原始數據很難作分析。”



有議員質疑柯請假頻下鄉會成為落跑市長，柯文哲反應，每天早上七點半開始上班到下午出門，有時候行程會太累，已跟幕僚講過，行程不要安排得那麼滿，大家會太累。