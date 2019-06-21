中評關注：蔡一周二赴桃園　“蔡鄭配”？

被問到喜不喜歡蔡鄭配，蔡英文的答案很玄。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園6月21日電（記者 黃文杰）蔡英文21日下午來桃園中壢出席“中壢一號社會住宅”開工典禮，這是蔡在民進黨初選打敗前“行政院長”賴清德，本週五天來桃園兩趟，似乎為2020搭檔“三顧茅廬”，積極向鄭文燦“示好”，被記者問喜歡“蔡鄭配”嗎？蔡說，這不是“喜不喜歡的問題”，而是“可不可能的問題”，更充滿玄機。



鄭文燦還是維持標準答案，“要把桃園市政做好”，也是幫蔡英文連任。顯然現階段鄭文燦，努力把自己姿態壓低，畢竟黨內接班地位穩固，根本不用太早露鋒頭。



民進黨初選確定13日公布，蔡英文打敗前“行政院長”賴清德，代表民進黨拼連任，接著就看到，桃園虎頭山創新園區18日開幕、“中壢一號社會住宅”21日開工典禮，都可以看到蔡英文與鄭文燦“同框”，加上初選民調前，蔡鄭兩人接連到桃園北區宮廟參拜、觀音蘆竹基層看滯洪池工程，更被看好“蔡鄭配”。



無獨有偶，美麗島電子報民調指出，蔡英文、韓國瑜、柯文哲三強鼎立下，“在桃園市民調”結果，蔡28.8%，韓26.6%，柯24.2%，蔡勝韓2.2%；若柯文哲缺席，蔡41.5%，韓33.5%，蔡勝出，這也是2020大選民調，特別針對“桃園市”進行，蔡在“鄭文燦的地盤”，領先群雄，某種程度也在“拱鄭”。



結束動土典禮，蔡英文接受媒體聯訪，媒體不提“蔡賴配”，改問到底喜歡“蔡蘇（蘇貞昌）配”還是“蔡燦（鄭文燦）配”？喜歡哪個？



蔡英文回答很妙，她說，“這個不是我喜不喜歡的問題”，而是“可不可能的問題”。



她說，鄭文燦現在擔任桃園市長，“我這個問題已經談過了”，我們會在初選之後，有一段的沉澱期，也讓大家能夠好好思考，會在適當時間，提出我們勝選的最佳組合。