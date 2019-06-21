挺賴綠議員林宜瑾：蔡英文尚未與賴清德連繫

民進黨台南議會黨團總召林宜瑾。（中評社 趙家麟攝） 中評社台南6月21日電（記者 趙家麟）歷任民進黨中常委的挺賴大將、台南市議員林宜瑾，21日接受中評社訪問表示，面對2020大選，賴清德應該放在哪個位置？發球權在蔡英文，但據她的了解，蔡尚未與賴連繫。



民進黨2020初選落幕，中執會已公告正式提名蔡英文代表參選，賴清德沒有公開行程，只在臉書上發表謝票文。但初選後仍有“蔡賴配”的呼聲外，還有把賴列名不分區的說法，賴的未來動向，仍受矚目。



林宜瑾是新潮流系挺賴的先鋒，現任台南議會民進黨團總召。在黨內初選期間，她站上挺賴的第一線，並多次陪同賴車隊掃街拜票。21日，她接受中評社訪問表示，黨內初選結果出爐後，賴有打電話向蔡致賀並表達支持之外，此後，蔡還沒有主動向賴連絡。



“整個主動權、發球權在蔡英文！”林宜瑾表示，賴清德目前沒有發球權，如何像蔡說的要一加一大於二？賴清德該擺放在什麼位置？任何的搭配組合或職位說法，在蔡沒有說話前，一切都是揣測。



她指出，“蔡賴配”的可能性不高，因為賴清德在主觀意識上並沒有意願當副手，否則也不會搞初選這麼大一局；賴也多次重申，由他代表參選比較有贏的機會。



“輸了就是輸了！”林宜瑾說，她相信賴並不會離開2020大選與“立委”選舉的輔選行列，賴清德不會缺席，但這需要蔡主動發球。



林宜瑾表示，賴清德雖沒有公開行程，但前天還曾地方支持聚餐，主要還是謝票，除了在台南，賴還去了台中、南投，初選期間，許多地方都有後援會，選後只要有邀約，賴都會盡量赴會並當面致謝。現階段賴就是休息、謝票，未來的動向、位置，主動權還是在蔡。