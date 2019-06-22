走進青海貴德　登上世界最大的轉經輪

中華福運輪（中評社 李娜攝） 中評社西寧6月22日電（記者 李娜）6月20日，全國台聯兩岸媒體記者青海行聯合採訪團走進青海海南州藏族自治州貴德縣，參觀走訪了藏傳佛教的人文景觀——中華福運輪。



中華福運輪由轉經輪、倒影池、黃河民俗博物館三部分構成，三面環繞人工湖，另一面由清清黃河構成天然屏障，建築風格依照了藏傳佛教寺院的建築風格而設計規劃。



其主體名為“中華福運輪”的轉經輪令參訪團贊嘆不已，尤其在正前方的倒影池映襯下，金黃色的轉經輪的身姿投射池中，與藍天白雲相得益彰，使得眼前的景色亦夢亦幻，為轉經輪增添了神秘色彩。



轉經輪主體高42米，其中經筒高度26.3米，直徑為10.22米，底座高15米的轉經綸，為世界上最大的轉經輪，於2012年獲頒吉尼斯世界紀錄。門楣上方的“中華福運輪”鎏金大字，是由十一世班禪大師用藏漢兩種文字親筆題寫。



轉經輪的大廳內有一個高3.6米，直徑2.1米的水轉嘛呢經輪，運用傳統的水推動原理推動整個經輪轉動，這個經輪主體建造材料為紅銅，其表面是鍍金，經輪內部藏有36億字的六字真言，轉動一圈就等於念誦了36億次的六字真言。此外，中華福運輪景區打破傳統模式，製作了集聲、光、電於一身的科技嘛呢經輪，朝拜的佛像運用3D技術，在相應的互動點膜拜會得到菩薩賜福。



黃河民俗文化博物館展示了一些藏區游牧民族在平時的生活勞動過程中製作的生活用品，有羊皮袋子、褡褳、土稱、火鐮、土槍、煙槍等，以及典型的藏族牧民家庭、生活用具等，還有鎮館之寶——壇城，分為立體壇城、布藝壇城、彩墨壇城和沙繪壇城。