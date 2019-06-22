走進牦牛之都：沒有牦牛就沒有藏民族！

青海牦牛產業文化館（中評社 李娜攝） 中評社西寧6月22日電（記者 李娜）“牦牛的精神是忠厚、堅韌、勇悍、奉獻。沒有牦牛就沒有藏民族！”6月20日，全國台聯兩岸媒體記者青海行聯合採訪團走進位於可可西裡有限公司的青海牦牛產業文化館，了解“高原聖靈”藏牦牛、認識藏文化、領略青海藏牦牛文化產業。



藏牦牛是藏民族賴以生存的生活資料，藏族人民的衣、食、住、行都離不開藏牦牛，因此藏族有句著名的諺語“凡是有藏族的地方就有牦牛”。在藏族先民的觀念和信仰中，一頭牦牛便是一個宇宙世界。《斯巴宰牛歌》是青藏高原廣為流傳的創世紀傳說，在詩歌中藏族先民將高山大地與牦牛聯想起來，高山是牦牛挺起的脊梁，大地是平鋪的牦牛皮，草原和森林是牦牛厚重的皮毛和尾巴，草原上的河流也被藏族先民形象的稱之為牦牛尿河。



牦牛起源於中國，是一種古老而原始的物種，可以適應高寒氣候，是唯一能在青藏高原的高寒牧區繁衍的牛亞科動物，分布於中國青藏高原海拔3000米以上地區。在寒冷缺氧的青藏高原地區，厚重結實的牦牛帳篷，是藏族一家人溫暖的避風港；密集保暖的牦牛毛、牦牛絨，是縫制衣物的重要原料；牦牛肉、牦牛奶是營養豐富的食品，對增強人的體質大有裨益；牦牛身上的牛角、牛黃等，具有重要的醫用價值；藏牦牛是藏區重要的運輸工具，在星羅樵布的大小湖泊和河流中，牦牛皮船和牛皮筏子亦是擺渡的必備之物；即便是曬幹的牦牛糞，也是藏區天然的生活燃料。藏牦牛可謂渾身都是寶，它們在青藏高原的經濟生活中占有重要的地位，是青藏高原饋贈紿藏民族最豐厚、最珍貴的禮物。



青海是我國五大牧區之一，面積72萬多平方公里，其中草原面積占56.18%，境內海拔2500～4500米，最高點7720米。青海藏牦牛主要分布於青南和青北高寒地區，該區域主要由昆侖山山脈及其支脈可可西裡、巴顔喀拉山、布爾汗布達山及唐古拉山等地理單元組成。



青海省藏牦牛的數量計有630萬占世界牦牛存欄的35%，居於世界之首。加之青海藏牦牛的種群最大，品質最優，因此，青海被譽為“世界牦牛之都”。

