美國升級貿易戰　蘋果等三家美企加入反對陣營

中評社香港6月21日電／6月20日，包括手機製造商在內的蘋果公司等三家美國企業表示對美國政府向更多的中國輸美產品加征關稅的計劃表示反對，未來隨著聽證會的進行，還會有更多的美國企業加入這一陣營。



路透社當地時間6月20日報道，美國手機製造商蘋果（Apple），飲料加工商胡椒博士（Keurig Dr Pepper）以及零售商美元樹（Dollar Tree）這三家企業當天均對美國政府提升對華輸美產品加征關稅力度一事表示反對。



蘋果當天在其官網上發布聲明稱，新一輪關稅舉措將削弱該公司的競爭力，並且會減少其對美國財政部的貢獻，而該公司作為美國最大的納稅企業之一，在2018年時曾做出未來5年向美國經濟直接貢獻3，500億美元的承諾，如果政府執意提升對華加征關稅力度，那麼該公司將將受到相應衝擊並且競爭對手會因此獲利。



對此報道指出，根據美國政府擬定的3，000億美元對華關稅清單顯示，除了手機與筆記本電腦外，蘋果推出的無線藍牙耳機（Airpod）、多媒體電視盒（AppleTV）以及電池等手機零部件也在該份清單之內。



飲料加工商胡椒博士的法律顧問則在公眾意見中指出，目前在該公司在美國市場出售的咖啡機中，有近88%是從中國進口的，並且這些咖啡機已經遍布逾2，800萬個美國家庭以及100萬個酒店房間中，因此未來消費者可能會因此支付更高的價格，或是放棄每天早上喝咖啡的習慣。



作為全美第七大進口商的美國廉價品零售商美元樹方面則表示，美國政府所擬定的關稅清單幾乎包括了所有的消費者，未來將對中低收入的美國家庭構成較為明顯的負面影響，因此該公司對此表示強烈反對。



據了解，6月20日是美國政府召開的關於是否應向價值3，000億美元的中國輸美產品加征關稅聽證會的第三天，未來會有更多的來自不同行業的受邀美國企業代表對此發表看法，此外個人與為受邀企業也能通過線上的方式表達意見，在6月19日的聽證會中，有多家美國電子設備廠商以及出版商代表對美國政府提升對華關稅之舉表示反對。



其中美國科技公司惠普（HP）的代表在聽證會上表示，對特定產品加征關稅的方法與美國政府在保護知識產權方面所做出的努力背道而馳，因為屆時市場上會出現更多的廉價仿製品，導致公司的競爭力下降，如果真正想要阻止“違法的”中國商品流入美國市場，那麼政府採取的措施應該是禁售，而不是加征關稅。