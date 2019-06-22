兩岸媒體參訪青海企業　產業獨具高原特色

參訪團了解可可西裡企業文化（中評社 李娜攝） 中評社西寧6月22日電（記者 李娜）21日上午，全國台聯兩岸媒體記者青海行聯合採訪團走進青海可可西里食品有限公司，參觀其現代化食品生產線，並了解企業文化。



青海可可西里食品有限公司依托青藏高原豐富的農牧業資源，主要以藏牦牛資源綜合開發為主業，以“可可西里”品牌發展為戰略建立了標準化藏牦牛生產基地，和現代化肉食品加工廠，建成了年產能力達10000噸的現代化工廠，是西北地區知名的肉食品加工基地，也是國家重點支持的藏牦牛肉精深加工基地之一。經過二十多年在綠色農牧業領域的探索與深耕，公司已經成為農業產業化國家重點龍頭企業。



記者參觀現代化生產線時看到，可可西里公司運用國內外先進的屠宰線和分割線，並配備先進的滅菌設備、自動斬拌機、切骨機等電氣化機械設備，整個生產、加工、包裝流水線實現現代化、集約化、自動化。



此外，可可西里公司合理整合併充分利用青藏高原的畜牧業資源，提出了“開發牦牛資源、發展牦牛產業、弘揚牦牛文化、振興牦牛經濟，圍繞牦牛產業、牦牛生態、牦牛文化和工業旅遊實施綜合開發”的牦牛資源整體開發的思路，把青海牦牛產業和特色經濟的開發與特色文化的開發結合起來，綜合開發高原藏區獨具特色的自然資源和文化資源，形成相輔相成良性互動的發展機制，促進藏區特色經濟和特色文化走向全國，使青海“可可西里”綠色品牌暢銷國內外市場。