中評觀察：長榮空服員罷工組織好效率高

罷工現場的空服員彼此有說有笑神情十分自然。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北6月21日電（記者 洪德諭）因勞資雙方協商破局，桃園空服員職業工會20日下午4點起發動長榮空服員罷工。短短不到一天，桃園空服員職業工會快速成立媒體中心並已召開3場記者會，也在臉書發布罷工“懶人包”；觀察21日記者會現場，除了會前分工明確之外，會中也準備了大圖輸出作為道具，對於罷工似乎早有準備。



面對長榮罷工，桃園市空服員職業工會21日下午在桃園市空服員職業工會媒體中心召開記者會，會中高喊“停止暴力攻擊，立刻善意協商”的口號，並由工會秘書長鄭雅菱、會員代表黃君婷等人向媒體說明罷工進度。



對於這次的罷工行動，桃園空服員職業工會似乎早有準備，在20日下午4點勞資協商破局後，隨即成立罷工媒體中心，先是在20日晚間6點召開第一次記者會說明罷工計劃，罷工開始4小時後快速整理出“3分鐘看懂為什麼決定發動罷工”的字卡並刊登於臉書上，快速地讓社會了解這次罷工的狀況。



21日工會則是召開兩場記者會，第一場先是前往桃園市政府譴責到總部靜坐遭到攻擊，第二場則是在媒體中心說明罷工進度。下午的進度說明，會前有的代表負責整理背板、有的則是列印新聞稿分工明確，最後還聚集在一起做最後確認，記者會進行的過程，除了代表都穿上工會的藍色背心，頭綁罷工的頭帶展現一致性外，還以大圖輸出的方式清楚地向媒體說明被攻擊的狀況，顯現對於罷工後媒體運作，早有明確規劃。