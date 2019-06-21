郭台銘：當選要全力拼經濟　盼蘋果到台設廠

郭台銘。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北6月21日電（記者 張嘉文）今天正式卸下鴻海董事長一職的郭台銘今天表示，他不會保留總裁頭銜，未來也不會回到鴻海，不干涉鴻海運作。若當選“總統”，會解決台灣的政治障礙全力拚經濟，他也呼籲蘋果可以到台灣來設廠。



鴻海今天舉行股東會，全面改選董事，新任董事會推選劉揚偉為新任董事長，郭台銘正式卸下董事長一職，要全力爭取中國國民黨2020的提名。



郭台銘接受媒體訪問時，被問到是否會保留總裁的頭銜？郭表示，他把董事長棒子交出去，從現在起他只是董事，未來不會保留總裁頭銜，他笑著說，“不要總裁，“總統”比較好！”



外媒問及此次是交棒還是僅是有人代班？郭台銘強調，他絕對不會回來鴻海，他認為經營團隊已經具備獨立運作的能力，也通過外資考驗，且他以後也不會干涉鴻海。此時他選擇交棒、轉換跑道，也是給經營團隊歷練，他認為最困難的時候，歷練會最真實。他對未來的經營團隊有信心，對員工、投資者都有信心。



至於今天鴻海股票下跌，似乎沒有歡喜他的行情？郭台銘表示，這是大環境的問題，股價下跌，代表大家對於台灣經濟前景不看好，大家再忍耐幾個月，他當選後，會把台灣經濟和政治障礙問題解決。



有外媒詢問，鴻海是否轉移在中國大陸的生產線，避免中美貿易戰影響？



郭台銘說，他現在不是鴻海的經營團隊，所以無法幫鴻海發言，但站在“中華民國總統”參選人立場，他呼籲蘋果可以到台灣來。