針對日財務相麻生的問責決議案被參院否決

中評社香港6月21日電／日本參院21日舉行全體會議。圍繞估算稱夫婦晚年需要2000萬日元（約合人民幣128萬元）存款的金融廳金融審議會報告，在野黨提交的針對財務相兼金融擔當相麻生太郎的問責決議案因執政黨等多數反對被否決。在問責案之前，參院預算委員長金子原二郎（自民黨）的解任決議案也因執政黨等多數反對被否決。之後，4個在野黨黨團向參院提交了針對首相安倍晉三的問責決議案。夏季參院選舉在即，朝野政黨在國會尾聲的攻防戰全面展開。



共同社消息，官房長官菅義偉在記者會上就報告重申：“給國民帶來明顯的誤解和不安，與公共養老金是晚年生活規劃之基礎的政策立場不同。這只是討論過程中的產物，不作為正式報告接受。”他強調稱，這並非在野黨方面所批評的“粗暴行為”。



下午的眾院全體會議上將就針對麻生的不信任決議案進行表決。針對安倍的問責決議案表決將在24日進行。



針對麻生的問責案由立憲民主黨、國民民主黨、共產黨和沖繩之風4個在野黨黨團提交，批評麻生稱“自己諮詢了的報告卻不接受，是聞所未聞的粗暴行為”。



對預算委員長的解任決議案由加上日本維新會的5個在野黨黨團聯合提交。參院規則寫明“三分之一以上委員提出要求時，委員長必須召開委員會會議”，在野黨根據這一規則要求召開預算委員會會議，但金子並未答應。