貨幣寬鬆信號推漲金價至近6年來新高

中評社香港6月21日電／受多國央行釋放貨幣寬鬆信號推動，加之地緣政治風險上升，黃金作為避險投資工具的作用凸顯，黃金期貨價格隨之升高。紐約商品交易所20日黃金期貨市場交投最活躍的8月黃金期價比前一個交易日上漲48.1美元，收于每盎司1396.9美元，漲幅為3.57%，創下2013年以來最高收盤價。



新華社報道，金銀保險庫公司研究主管阿德里安·阿什表示：“全球央行都在準備降息並重新進入量化寬鬆時代，黃金脫穎而出成為抵禦通脹、應對通縮的唯一避險資產。”



美聯儲19日在結束為期兩天的貨幣政策例會後發表聲明說，維持聯邦基金利率目標區間不變。據悉，在5名美聯儲理事和12名地方聯儲行長中，有7人預計到今年年底美聯儲將降息50個基點，另有1人預計將降息25個基點。



美聯儲的聲明認為，美國經濟面臨的不確定性增加，將採取適當措施，以保證美國經濟持續擴張。市場據此解讀為，美聯儲釋放“鴿派”信號，或將在短期內降息。這引發美元指數下跌，助推黃金期價大幅上漲。



與此同時，日本央行20日在結束為期兩天的金融政策決策會議後宣佈，維持目前的超寬鬆貨幣政策不變。日本央行同時表示，這一政策將至少維持至2020年春季。



日本央行行長黑田東彥表示，由於貿易環境惡化，世界經濟下行風險加大，央行將密切關注貿易保護主義動向。