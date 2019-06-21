郭台銘：台灣跟香港不同　兩岸要找新名詞

郭台銘。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北6月21日電（記者 張嘉文）今天正式卸下鴻海董事長一職的郭台銘接受媒體訪問時，針對一國兩制問題表示，一國兩制對他來講不是關鍵問題，問題在於兩岸怎麼找到新名詞雙方都可以接受，台灣跟香港完全不同，台灣與所有地方、特別是中國大陸，應該要維持和平。



鴻海今天舉行股東會，全面改選董事，新任董事會推選劉揚偉為新任董事長，郭台銘正式卸下董事長一職，要全力爭取中國國民黨2020的提名。



郭台銘接受媒體訪問時，有日媒詢問他怎麼看香港一國兩制問題，未來當選後會接受一國兩制嗎？



他說，一國兩制對他來講不是關鍵問題，是兩岸怎麼找到新名詞，雙方都可以接受，台灣跟香港完全不同，就是兩岸也要找到類似日本令和的代號，追求和平。



至於鴻海在大陸有龐大的事業體，未來當選怎麼平衡？



郭台銘表示，他現在只是鴻海的投資者之一，鴻海有超過百萬名股東，他認為商業是商業、政治是政治，北京也應有這樣的認知，且中國大陸有外商投資保護法，鴻海是全球企業，在日本和美國都有投資，集團分散財務風險非常容易。



媒體詢問對於未來“國防”政策的看法，郭台銘表示，不是不要購買武器，他重申“國防”要靠和平，台灣有需要購買防禦性武器，但是未來戰爭與科技緊密結合，台灣應該要發展更多科技，這對台灣“國防”工業很重要。他舉例包含電競和遙控技術在內，對“國防”很重要。