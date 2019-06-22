中評關注：拋不必“英蘇配”蘇貞昌真放棄？

蘇貞昌21日受訪時拋出英蘇配不必了。（中評社 資料照） 中評社台北6月22日電（記者 洪德諭）民進黨隨著提名蔡英文競選2020後，初選正式落幕，外界則將焦點轉到蔡英文會找誰當副手，“行政院長”蘇貞昌被視為熱門人選，不料21日蘇拋出“英蘇配不必了”，似乎宣告蔡、蘇搭配無望，不過從蘇過去的政治言行來看，蘇都毀諾，加上蔡英文尚未開始徵詢，應該還是有搭配的可能。



在民進黨19日提名蔡英文競選連任後，外界將焦點轉到關注蔡英文將找誰當副手上，包括前“行政院長”賴清德、“立法院長”蘇嘉全、桃園市長鄭文燦與蘇貞昌都被視為熱門的人選。



針對蘇貞昌，過去與蔡英文在政治上可說是競爭的腳色，如前“總統”陳水扁曾爆料蘇貞昌2006年當“行政院長”時曾兩度入府要求換掉當時的副院長蔡英文，2011年民進黨“總統”初選，當時就是蔡英文、蘇貞昌與許信良對決，最終蔡以些微的差距勝出，雙方曾有場激戰，直到1月蔡延攬蘇擔任“行政院長”後，兩人的關係才逐漸轉好，也因此讓蘇被視為擔任蔡副手可能的人選。



對於是否擔任蔡英文的副手，蘇貞昌21日出席活動接受媒體訪問及當副手一事，蘇回答“英蘇配不必了”，讓英蘇配可能性瞬間降低。



不過，觀察蘇貞昌過去的言行，曾在參拜台北市保安宮時提到“不會選第三次”，結果在去年底再度投入新北市長選舉，此外競選九合一期間，蘇接受專訪被問到選戰失利是否考慮入閣，當時蘇回答“不會再入閣”，結果1月接任“行政院長”。



此外，現階段初選剛結束，蔡英文仍在整合黨內訴求團結，應尚未徵詢副手人選，加上蘇接任“閣揆”後，與蔡英文互動良好，蔡英文就曾肯定蘇使政績讓人民有感，蘇也稱讚蔡對人民的需要作出成績，顯現兩人有一定的默契，由此可看出，英蘇配並非不可能。