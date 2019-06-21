中評關注：蔡英文為爭連任　宗教活動都出席

蔡英文今天出席基督教主辦的祈禱早餐會。（照片：總統府提供） 中評社台北6月21日電（記者 黃筱筠）蔡英文今天上午出席“2019國家祈禱早餐會”，這個活動主要是基督教所主辦。雖然會中有牧師對於蔡政府通過同性婚姻專法頗有微辭，但蔡為了爭取宗教票，今天仍是到場致詞。



蔡英文昨天則是到台北市木柵指南宮，主要是信奉呂洞賓。該選區是藍營票倉，雖然人氣不若藍營人士馬英九、王金平來得熱絡，但蔡英文自從參選2016大選以來，也是年年到場參拜。



蔡英文參加初選以來更是幾乎每週都有拜廟行程，就算已經初選過關，目前週末仍有參拜行程，拉攏宗教的力量力挺。昨天出席道教儀式，今天也出席基督教儀式。



蔡英文今天出席國家祈禱早餐會時表示，民間有這麼多正面的力量，她身為“總統”，每一天的責任則是政府和國家的影響力。尤其是政府能為社會帶來哪些正面的影響，以及台灣能在世界上發揮多少影響力。今天在祈禱的時候，我們一起為社會、族群和諧、經濟金融、媒體、藝術而禱告，也一起為下一代的教育和家庭而禱告。守護家庭，守護下一代，政府確實有無可迴避的責任。



蔡英文也說，以前台灣的宗教信仰曾經受到限制。但是現在，我們是全世界宗教自由度最高的國家之一。我們很樂意把台灣的經驗，分享給更多國際上的朋友。這就是台灣的影響力。