蔡筱薇：“立委”選戰需要賴清德母雞帶小雞

民進黨台南市議員蔡筱薇是台南挺賴的嫡系子弟兵。（中評社 趙家麟攝） 中評社台南6月22日電（記者 趙家麟）賴系子弟兵之一的民進黨台南市議員蔡筱薇21日接受中評社訪問表示，黨內初選已落幕，賴雖然敗選，還是黨內具有領導力與魅力的人，特別是“立委”選戰需要有人母雞帶小雞，如何一起面對2020大選，希望黨中央要重視。



民進黨2020初選落幕，蔡英文以8.2%的差距擊敗賴清德。賴除了在臉書發謝票文，沒有公開行程，賴的未來動向仍受關注。“行政院長”蘇貞昌21日答覆媒體表示，在初選後已打電話給賴，正在找時間與賴清德見面。至於面對明年選戰，賴也表明“願意幫忙”。



蔡筱薇是賴清德在台南的嫡系子弟兵，成功大學政治經濟學研究所碩士，歷任“立委”林俊憲辦公室主任，去年底首度當選台南市議員，在黨內初選期間，蔡在台南一直是挺賴的先鋒。



針對賴清德的現況與未來動向？蔡筱薇表示，賴目前主要是在謝票的狀態，各方對賴的鼓勵很多，她的服務處也接到許多挺賴的電話，甚至為賴的敗選感到不捨，但初選剛落幕，賴還是先休息一下，與他們這群幕僚、助選幹部並沒有談到下一步的規劃。



蔡筱薇表示，初選落幕，蔡英文勝出，只要是黨提名的人選，符合併堅持黨的理念，他們一定支持；至於該如何安排賴清德擔任什麼職務、放在哪個位置？他們也都尊重黨的安排，但這需要黨中央主動邀約，不會是由賴清德自己提出；到目前為止，她尚未聽聞黨中央對賴的未來職務、角色，有任何具體邀約安排。



蔡筱薇強調，賴清德雖然初選落敗，還是黨內具有領導力與魅力的人，民進黨面對2020的“立委”選舉，還是要有人能夠發揮母雞帶小雞的力量，賴在這方面可發揮的能量，希望黨中央要重視。