媒體緊盯韓與畢業生合照　以免錯過特別畫面

韓國瑜21日至高雄鳳山區福誠高中，跟市長獎畢業生及年度模範生合影。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄6月21日電（記者 蔣繼平）中國國民黨高雄市長韓國瑜上任後第一個畢業季，近期陸續跟市長獎畢業生及年度模範生合影，今天下午來到第三場鳳山區的福誠高中，由於上次發生被國中男學生當面嗆聲，許多媒體全程跟緊緊拍攝，以免錯過“特別”畫面。



韓國瑜21日下午來到鳳山區的福誠高中，來自鳳山、大寮、大樹、大社等4區的學生合影，總共有630位國中小及高中生，而這也是韓國瑜的第三場合影活動，教育局總共會舉辦五場。



由於19日曾發生一名獲模範生獎的吳姓國中三年級男畢業生，趁拍照時向市長說，“覺得韓市長選‘“總統”’很可笑，醒一醒不要讓感性壓過你的理性。”引發喧然大波，更躍上媒體版面，韓國瑜事後則說“國三生表達意見，我覺得勇氣可嘉。”



進行頒獎前媒體詢問是否擔心再被學生嗆聲？韓國瑜表示，在教育純潔的學習環境中，這些同學每天認真讀書，拿到全班第一名獲得市長獎，本來就是非常光榮的事，讓這些畢業的孩子都能記得曾經有這麼光榮的一刻。韓說，太多政治的話未必是好事情，覺得沒有甚麼怕與不怕的問題。



高雄市已經有12年沒有換過市長，韓國瑜也跟前任市長陳菊作風不太相同，過去陳菊都是坐著跟學生家長拍全家福，因此時間較冗長，韓國瑜則是站著跟每位學生拍照，韓國瑜也會摸摸每個小孩的頭，藉此給予鼓勵，每次合影過程只有短短十秒鐘，2小時就能拍600人，速度相當快。