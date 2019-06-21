蔡英文餐敘　初選挺賴“立委”出席給面子

蔡英文今天非新潮流與蘇系綠委餐敘，挺賴的新系“立委”也都出席給蔡面子。（中評社 資料照） 中評社台北6月21日電（記者 黃筱筠）民進黨中執會提名蔡英文參選2020大選後，蔡陸續與各派系“立委”餐敘，今天是約訪新潮流以及蘇系“立委”，由於初選失利的賴清德出身新系，多位初選挺賴的“立委”林俊憲、郭國文、劉世芳、邱志偉、許智傑、葉宜津等都出席餐會，避免再被做文章。



從上週日起蔡英文分批與黨內“立委”餐敘，今天中午與蘇系、新系、綠色友誼連線的“立委”吳秉叡、蘇巧慧、呂孫綾、張宏陸、陳賴素美、郭國文、林俊憲、賴瑞隆、許智傑、何志偉、邱志偉、劉世芳、陳素月、洪宗熠、葉宜津、鄭運鵬、吳思瑤、黃國書、鍾佳濱餐敘，“總統府”秘書長陳菊、副秘書長劉建忻及代表蔡初選出席黨中央協商的新系大老林錫耀等也都出席參加。



雖然多位新系“立委”在初選時挺賴清德，但禮貌性仍出席蔡餐會，有“立委”就說既然初選已經結束，還是要給“總統”面子。尤其是被點名挺賴的綠委林俊憲、郭國文、劉世芳等都出席。



許智傑在會前說會在餐敘中對蔡英文表達促成“蔡賴配”，但他會後受訪說，因為他趕著去電視台錄影，也沒有在蔡面前提及這個訴求。有另一名初選力挺賴的“立委”也說，飯吃一吃就離開了，這麼多人在場，也不好說什麼。



據了解，葉宜津、劉世芳則提到，必須要整合前“行政院長”賴清德，這是非常重要。



與會“立委”轉述，林錫耀在餐敘中首先發言指出，初選結束後大家要團結，不能輕忽國民黨的力量，高雄市長韓國瑜還是有他的市場，即便現在開始走下坡，但魅力不減，有很多民眾“非韓不投”，還是要謹慎。



林錫耀會中說，現在“總統”大選還有一個變數，是無黨籍台北市長柯文哲不知道會不會參選，因此民進黨對柯的態度是，不要攻擊柯文哲，也不要得罪柯粉，萬一未來是三角鼎立的狀況，還是要爭取柯粉支持民進黨，柯文哲若參選，的確對民進黨會有很大的影響。