A股繼續上行　滬指站穩3000點

中評社香港6月21日電／本週最後一個交易日，A股主要股指繼續上行，上證綜指站穩3000點整數位。受利好因素帶動，創業板指數表現相對較強，漲幅超過1.7%。



新華社報道，今日上證綜指以2990.37點小幅高開，全天都在紅盤區域運行。輕鬆突破3000點整數位並上摸3010.35點後，尾盤滬指報3001.98點，較前一交易日漲14.86點，漲幅為0.50%。



深證成指收報9214.27點，漲79.31點，漲幅為0.87%。



受利好因素帶動，創業板指數表現相對較強，漲1.72%以1523.81點報收。中小板指數收報5688.94點，漲幅也達到了0.99%。



滬深兩市維持普漲格局，僅400餘只交易品種收跌。不計算ST個股，兩市130多只個股漲停。滬深兩市各有一隻新股上市，首日漲幅均為約44%。



伴隨股指上行，大部分行業板塊收漲。珠寶零售、軟件服務、貴金屬、IT設備板塊漲幅均超過了3%。互聯網、黃酒、儀器儀錶等板塊漲幅靠前。飼料板塊逆勢錄得逾1%的跌幅，銀行、機場服務、農業、航空公司板塊小幅收跌。



滬深B指繼續收高。上證B指漲1.66%至297.78點，深證B指漲1.65%至963.06點。



滬深兩市分別成交2767億元和3451億元，總量超過6200億元，在前一交易日基礎上繼續穩步放大。