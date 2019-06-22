中評現場：專家共議兩岸融合發展新路

與會學者專家合影（中評社 海涵攝） 中評社福州6月22日電（記者 海涵）21日上午，“探索海峽兩岸融合發展新路”研討會在福建省福州市舉行。會議由中共福建省委黨校福建行政學院、福建省閩台交流協會、中評智庫基金會聯合主辦，主題為“探索海峽兩岸融合發展新路”，分為“建設台胞台企登陸第一家園”、“加快兩岸應通盡通”、“推進台胞台企同等待遇落細落實”、“加大文化交流力度，增進台胞民族和國家認同”四個議題展開討論。兩岸專家學者及相關方面的代表近八十人參加了會議。



3月10日習近平總書記在參加十三屆全國人大二次會議福建代表團審議時強調要“探索海峽兩岸融合發展新路”，“兩岸要應通盡通”，“努力把福建建成台胞台企登陸的第一家園”，“加大文化交流力度，把工作做到廣大台灣同胞的心里，增進台灣同胞對民族、對國家的認知和感情”。為深入貫徹落實習近平總書記對福建工作的重要指示批示精神，福建省在今年5月29日出台了《關於探索海峽兩岸融合發展新路的實施意見》。在此背景之下，本次研討會的召開旨在進一步為“探索海峽兩岸融合發展新路”建言獻策，探討出加深兩岸融合發展的實際可行的方式方案。



建設台胞台企登陸第一家園



福建省委黨校閩台研究院院長羅海成、福州台協會會長陳奕廷、中評智庫執行長羅祥喜、閩南師大兩岸一家親研究院執行院長陳麗麗圍繞“建設台胞台企登陸第一家園”議題表達了觀點。



羅海成認為，“台胞台企登陸的第一家園”具有深刻而豐富的內涵，應從以下幾個方面思考和著力：一是，加快福建第一家園的通道功能建設；二是，深化福建第一家園的融合示範建設；三是，做好第一家園建設成效科學評估。

