藍議員秦慧珠爆料　有退將正幫郭台銘拉票

秦慧珠。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北6月22日電（記者 鄭羿菲）中國國民黨台北市議員秦慧珠接受中評社訪問時分析，藍營鐵盤退休軍公教傳統選民還是較支持高雄市長韓國瑜，前鴻海董事長郭台銘在這塊約落後2成，郭的劣勢就是太慢宣布參選，若早2個月可能局面完全不同。她也說，郭台銘很努力在軍公教這塊爭取支持，包括戴“國旗帽”、拜訪眷村等，“甚至也延攬了不少在媒體上曾曝光過的退休將領幫忙拉票、動員、獻策”。



秦慧珠說，目前民調上韓國瑜還是贏過郭台銘5至10%，但6月初兩人差距高達15%，郭算是追得滿快的，距離黨內初選民調還有3個禮拜，還得持續觀察變化，現在沒有人敢篤定說誰勝出。



秦慧珠是國民黨軍系北市議員，屬於黃復興黨部，擔任過2屆“立委”、4屆台北市議員。2000年曾加入親民黨、2001年以親民黨籍連任“立委”，之後於2005年8月回復國民黨籍，在2010年當選台北市議員至今，2018年市議員選舉中順利蟬聯。



秦慧珠接受中評社訪問時表示，在軍公教這塊藍營傳統選民中，韓國瑜與郭台銘的支持度差了20%之多，支持韓的佔多數，主要是因為韓國瑜從過軍，很多軍校生會覺得是一家人，再加上韓從去年選舉的訴求就是唱國歌、夜襲等軍歌，這很能打動藍軍傳統軍公教選民，已深深抓住了藍軍的心，很多藍軍都把感情投射在韓國瑜身上，要他們突然轉向支持郭台銘有點難。



秦慧珠說，郭台銘就是太慢宣布參選，再加上是50年失聯黨員，跟傳統國民黨軍公教支持者比較沒關係，不過郭也很努力在彌補這一塊，包括郭台銘去拜訪很多眷村、處處戴上“國旗帽”、參加陸軍官校畢業典禮、把“中華民國”掛在嘴邊、政府對軍公教的福利待遇主張要把餅做大等，“甚至郭台銘也延攬了不少在媒體上曾曝光過的退休將領幫忙拉票、動員、獻策等”。



秦慧珠指出，這些幫忙郭台銘的退休上將、中將、少將不願浮上檯面，但都有在檯面下運作，不過基層的退休官兵，不一定會聽這些退休將軍的話，成效如何還有待考驗。



秦慧珠分析，她個人分別有加入挺韓、挺郭的粉絲團，現在韓粉、郭粉是水火不容，郭台銘最大的缺陷就是417才宣布參選，如果提早2個月宣布、做準備，相信局面就完全不同，也會多2個月的時間全台跑透透，選舉就是跑久跟選民、派系、縣市首長、黨公職人員等互動搏感情，讓別人從不熟悉到熟悉再到喜歡，都是需要時間的，選2020不是1個月、2個月的短期準備。



“郭陣營現在的策略就是不斷彌補缺陷。”秦慧珠說，過去郭台銘給人霸氣的印象，但現在郭是放下總裁的身段、努力捨去自己的霸氣，用比較親民的方式全台跑透透、接地氣，再來是郭已69歲了，年紀比較大，但是這陣子可以看到郭臉上的黑斑不見了、頭髮染成黑色、穿起淺色西裝，或T恤，形象比較年輕化等，都可以看出郭台銘在各方面極力地改變。



秦慧珠認為，甚至在兩岸關係上的論述，郭台銘為了破除民眾對鴻海集團有100萬勞工在中國大陸，可能受到大陸威脅或箝制的印象，也強硬地表態自己站在台灣主權上說話，自己不會聽命於大陸，表達自己不是大陸的兒皇帝等，而在國際關係上也強調自己到白宮與美國總統特朗普會面等，凸顯在國際關係的專業領域，郭台銘比其他人選都強。



至於韓陣營的策略，秦慧珠表示，韓國瑜已經沒有回頭路了，若是黨內初選沒有第一名，也很難對外交代怎麼回去高雄市長的位置，高雄市長這位子對韓來說現在反而是個羈絆、把韓綁住了，現在民進黨全黨上下都在打韓，就連“行政院長”蘇貞昌每天都好像蔡英文的助選員般打韓，而韓國瑜面對黨內初選，又不可能如去年般全部的國民黨支持者都支持韓，因此韓可說是腹背受敵。



秦慧珠半開玩笑地說，韓國瑜的策略就是一招“韓粉出征，寸草不生”。她說，韓粉凝聚力、排他性非常強，雖然是優勢，但也造成其他選民反感，而韓還是得用“一週一造勢”每週把部隊整合起來精神喊話一下，讓這股原來的支持力量不會潰散，好讓自己在黨內初選民調上保持第一名。

