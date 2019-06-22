如何建設台胞台企登陸第一家園？專家獻策

福建省委黨校閩台研究院院長羅海成（中評社 海涵攝） 中評社福州6月22日電（記者 海涵）21日上午，福建省委黨校閩台研究院院長羅海成，福州台協會會長陳奕廷，中國評論通訊社總編、中評智庫執行長羅祥喜，閩南師大兩岸一家親研究院執行院長陳麗麗在“探索海峽兩岸融合發展新路”研討會上就“建設台胞台企登陸第一家園”表達了看法並提出了建議。本次研討會由中共福建省委黨校福建行政學院、福建省閩台交流協會、中評智庫基金會聯合主辦。



“建設台胞台企登陸第一家園”，是習近平總書記在參加十三屆全國人大二次會議福建代表團審議時提出的。對於此，以上四位專家一致認為，這一新定位新要求既是中央在兩岸關係新形勢下作出的戰略部署，也是福建在對台工作基礎上的自然延伸；既是一個重要宣誓，也是福建省對台工作的一個重大機遇；是習近平對福建提出的新的、更高的要求，具有深刻而豐富的內涵，值得對其進行深入思考和落實。



羅海成在發言中表示，要在“第一家園”建設中推進兩岸融合發展示範。首先，要加快福建第一家園的通道功能建設。第一家園是台胞台企登陸的第一家園，“登陸”體現了海峽兩岸的通道功能，“登陸”二字就是對“通道功能”的明確定位，為此，要進一步完善閩台海上兩岸直接往來通道體系，大力發展閩台海上直航和海上快件物流，在台灣海峽之間打造一條更長、更緊密的通道鏈條和合作鏈條；充分發揮閩台“小三通”通道功能，要在進一步完善“小三通”基礎設施的同時，深化與金門、馬祖、澎湖交通運輸領域合作，提升對台服務水平，要從空間上和心理兩方面，使“小三通”成為台胞台企登陸的重要便捷往來通道；積極推進區域性綜合交通樞紐建設，充分發揮福建在兩岸往來通道中的重要節點作用，把福建建設成為兩岸人員貨物往來的集散地，進一步將“海峽通道”與“絲路海運”建設對接起來。



其次，深化福建第一家園的融合示範建設。羅海成指出，第一家園是台胞台企登陸的第一家園，它不僅是台胞台企登陸的重要通道，而且還是台胞台企的家園。在這個家園裡，兩岸同胞深度交流合作。“家園”體現了海峽兩岸的深度融合，“家園”二字就是對“融合功能”的明確定位。為此，要從從經濟融合邁向全面深度融合，建構和推進包括經濟融合、社會融合、文化融合、制度融合、政策融合等在內的“五位一體”的融合體系，全面、全領域地推進兩岸融合發展新路的探索；從重點區域邁向全區域融合發展，福建不僅要在福州、廈門、平潭等對台前沿地區深化兩岸融合發展，而且要在全省打造全區域深度融合發展的大格局。



第三，做好第一家園建設成效科學評估。羅海成表示，第一家園建設要在科學評估體系設計、全程實踐評估方面，落實落細，要借鑒經驗深化實踐，在推動兩岸融合發展先行先試，不斷形成新的經驗，作出新的示範。要建立全面性的評估指標體系，建立全程性的政策實踐評估，借鑒經驗全面推進融合發展。

