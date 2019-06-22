時永明答中評：習主席訪朝不針對其他國家

中國國際問題研究院學者時永明（中評社圖片） 中評社北京6月22日電（記者 張爽）中國國際問題研究院學者時永明對中評社表示，中國領導人在訪問朝鮮的時間點選擇上不是刻意的，不針對其他國家，中朝關係的發展也和中美關係沒有關係。



時永明對中評社說，對於習主席本次訪朝，不需要太關注時間點問題。西方媒體認為中國領導人在這個時間訪朝，是在G20之前給美國施壓，其實這完全是誤讀了中國外交和中朝關係。“習主席選擇在這個時間點訪問朝鮮，最重要的因素可能是，這段時間是大外交的空檔期。習主席與俄羅斯、上合組織的會議都開完了，在日本大阪G20峰會開始之前有幾天空檔期。”



時永明表示，習主席訪問朝鮮，今年肯定是要去的，這是外交的總體安排。如果說時機上比較好的一點是，金正恩最近也給特朗普寫了一封信，希望美朝再次舉行峰會。這為中朝關係增加了積極因素，但也就到此為止而已，中國沒有在這個時間選擇上是刻意的、針對其他國家的。



“今年是中朝建交70周年，因此中方領導人訪問朝鮮是一定會去的，在上半年去比較好，下半年就有點晚了。前段時間中國大外交過於緊張、頻繁，所以現在去訪問朝鮮，是趕在上半年結束之前去。選擇現在去訪朝，跟中美關係沒有什麼關係，中朝關係的發展也和中美關係沒有什麼關係。”



至於習主席訪問結束之後，可能會給中朝關係帶來的變化，時永明表示，第一，雙方又明確了中朝關係的基礎。兩國領導人通過回顧中朝建交70周年的風風雨雨，明確了兩國關係到底是怎麼建立的，怎麼發展的，基礎牢固不牢固。



第二，中朝關係未來的發展方向更明確了。“兩位領導人在會見中談到，在面臨複雜挑戰的情況下，中朝應該怎麼合作，怎麼攜手前進，朝哪個方向走。”

