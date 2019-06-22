中評關注：兩岸學者共議加快兩岸應通盡通

中國人民大學國際關係學院教授王英津（中評社 海涵攝） 中評社福州6月22日電（記者 海涵）21日上午，由中共福建省委黨校福建行政學院、福建省閩台交流協會、中評智庫基金會聯合主辦的“探索海峽兩岸融合發展新路”研討會在福州召開。中國人民大學國際關係學院教授王英津、台灣金門同鄉總會副會長蔡少雄、廈門大學台灣研究院副院長張文生出席研討會並就“如何加快兩岸應通盡通”表達了觀點。



三位學者一致認為，習近平總書記提出“兩岸要應通盡通”的主張，是對40年前提出的兩岸“三通”的主張的延續與發展。福建省進來出台的《關於探索海峽兩岸融合發展新路的實施意見》在經貿合作暢通、基礎設施聯通、能源資源互通、行業標準共通、對台“小四通”方面通過20項措施加以細化和落實。這是對兩岸融合發展政策的先行先試，其中不乏大膽創新的元素，是福建省委結合本地實際推進閩台融合發展的重要舉措。



王英津對中共福建省委為貫徹習近平總書記的講話精神出台的《關於探索海峽兩岸融合發展新路的實施意見》表示讚賞。他說，該意見按照中央既“著眼於大局大勢”，又“注重落實落細”的部署，在經貿合作暢通、基礎設施聯通、能源資源互通、行業標準共通、對台“小四通”方面通過20項措施加以細化和落實。這是對兩岸融合發展政策的先行先試，其中不乏大膽創新的元素，是福建省委結合本地實際推進閩台融合發展的重要舉措。《實施意見》的出台，標誌著福建省大膽探索兩岸融合發展新路、堅定扮演國家和平統一橋頭堡角色的創造性思路的又一次拓展，不僅有助於發揮兩岸融合發展的樣板和示範作用，而且體現了新時代大陸“以我為主”的和平統一思路。



王英津重點談道，要從政治高度以大局眼光來理解、部署和落實習近平講話的精神。要認識到，福建發展問題不是一般的地方區域經濟發展問題，而是國家政治戰略問題，是實現國家統一大業必須先行解決的一項重要政治任務。我們意欲讓台灣自願和平統一，那麼就必須在很多方面超越或優於台灣，這樣才能對台灣民眾產生磁吸效應。以與台灣聯繫最緊密的福建作為突破口，集中全力打造一個繁榮的福建就成為了當下最現實、最具操作性的選擇。為此，必須盡快實現以下目標：第一，盡快實現福建GDP超越台灣；第二，在總體GDP超越台灣的基礎上，盡早實現人均GDP超越台灣；第三，注重提升福建的軟實力，增強大陸對台灣的磁吸效應；第四，打造1－3所具有世界影響並且具有兩岸元素的著名大學。

