中評鏡頭：韓國瑜跟畢業生合影擊掌愛的抱抱

國小女學生特別要求與韓國瑜擊掌。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄6月21日電（記者 蔣繼平）中國國民黨高雄市長韓國瑜上任後第一個畢業季陸續跟市長獎畢業生及年度模範生合影，今天下午來到第三場鳳山區的福誠高中時，有學生開心跟市長“愛的抱抱”、“愛的擊掌”，但也有學生穿上印有“溜之大吉”的T恤來給建議市長別選2020，不論褒貶，韓國瑜都給予熱情回應。韓受訪時表示，整場過程氣氛都很棒，不用特別強調單一意見，太多政治話不太好，因為這是孩子們最重要的榮耀的一刻。



韓國瑜21日下午來到鳳山區的福誠高中，來自鳳山、大寮、大樹、大社等4區的學生合影，總共有630位國中小及高中生，而這也是韓國瑜的第三場合影活動，教育局總共會舉辦五場。



合影過程中，有國小女學生特別跟韓國瑜多講了十幾秒的話，希望鼓勵市長，更要求與市長擊掌。也有一位國小女學生合影完之後，主動要求跟市長擁抱，畫面相當溫馨。



另外一名鳳山工商的黃同學特別印出“溜之大吉”的白字條，用透明膠帶黏在白色上衣上，上台跟市長合影，韓國瑜看到時微微笑，還主動唸出來，合影之後也摸摸他的頭，就結束合影。該學生受訪時說，只是想趁機提醒市長應該把市長任期做滿比較重要，表達自己意見而已，因此沒有特別跟市長喊話。



活動結束後，媒體詢問有看到“溜之大吉”嗎？韓國瑜表示“有看到！而且還拍拍他，也念了出來。”韓說，今天也有好幾個同學擁抱阿，Give me five等等，這些學生都很可愛，而且都是全班第一名畢業的，他們很多都勇於表達意見。



韓國瑜表示，大家都可以看的出來，今天的拍照活動，每一個同學都很珍惜這樣的機會，只有一個同學寫了溜之大吉，其他好幾個還有塞信給我，寫卡片祝福打氣加油都有，這是一個很開放的社會。



韓國瑜說，各位從頭看到尾，大家應該都清楚今天氣氛怎麼樣，學生表情怎麼樣，大家應該非常能夠理解，不需要特別凸顯某一個意見表達，這是他的良心建議，而且大部分人都覺得，這是他一生中最重要的榮耀。