中評關注：蔡英文能榨乾賴清德的剩餘價值？

賴清德。（中評社 資料照） 中評社台北6月23日電（記者 鄭羿菲）民進黨初選結果13日出爐，由蔡英文勝出，但事後榨乾前“行政院長”賴清德剩餘價值的戲碼已悄悄揭幕。初選敗陣的賴清德如同當初離開“行政院長”一職般，非常低調，除臉書粉專PO出在初選過程中力挺的民眾照片表達感謝外，昨天參加廣播聽友會也相當低調。但近一段時期，民進黨內卻頻頻傳出把賴清德納入不分區“立委”名單，好衝刺2020“立委”選情的聲音，顯見蔡英文正打算把賴清德的剩餘價值一點一滴地榨乾。自古成王敗寇不需多言，但賴粉在情感上能不能接受，值得觀察。



民進黨2020黨內初選民調，蔡英文以35.67%支持度大勝賴清德的27.48%，雖然引起外界對民進黨民調的公正性大肆批評、質疑，但事後賴清德也對外呼籲“全力支持蔡英文”，並未公開表達不滿。



雖然蔡英文稱“賴清德是民進黨非常重要的資產，將來還會扮演很重要的角色，適當的時候會提出一個最佳的組合。”但在賴未對外做任何正式回應前，民進黨卻傳出要把賴清德納入不分區“立委”“邊緣”名單，好衝刺2020“立委”選情，這套劇本恐是民進黨以“團結”為名號出師，要榨乾賴清德剩餘價值的戲碼。



民進黨在蔡英文的領導下，精打細算要充分“重用”賴清德，因為若賴納入不分區“立委”邊緣名單，賴勢必如同砧上魚肉，一來畢竟賴清德曾擔任過“行政院長”一職，若成局等同賴的格局被拉低，二來民進黨面對2020情勢艱困，一不小心賴清德就當不上民進黨的不分區“立委”，屆時賴將是政壇笑話。這套劇本正是打算要將賴的剩餘價值榨得一滴都不剩，並讓外界對“蔡賴配”的期望打水漂，不讓“敗寇”有任何翻身餘地。



其實，僅管蔡英文如何與賴清德合作的消息傳得沸沸揚揚，但賴至今不對外做任何回應就已清楚表明自己的態度了，原本就死忠挺賴的賴粉們，能接受民進黨、蔡英文這套劇本嗎？值得仔細觀察。