學者熱議：加大文化交流促台胞民族國家認同

福建省委黨校行政學院副校院長劉大可（中評社 海涵攝） 中評社福州6月22日電（記者 海涵）21日上午，由中共福建省委黨校福建行政學院、福建省閩台交流協會、中評智庫基金會聯合主辦的“探索海峽兩岸融合發展新路”研討會在福建省福州市召開。福建省委黨校行政學院副校院長劉大可、福建社科院歷史所所長劉傳標、福建師範大學教授陳昭志圍繞“加大文化交流力度、增進台胞民族和國家認同”議題分享了看法。



三位學者一致認為，福建與台灣同宗共祖，根脈相連。台灣的根在福建。從古至今都是“命運與共的骨肉兄弟，是血濃於水的一家人。”福建要充分把握這種全國獨一無二的優勢，促進兩岸人心相通，實現同胞心靈契合。兩岸同胞民心相通、心靈契合，是推動兩岸關係持續向前發展的重要紐帶，是確保兩岸關係行穩致遠的必要條件。



劉大可表示，福建和台灣具有地緣近、血緣親、文緣深、商緣廣、法緣久的“五緣”優勢，特別是台灣先人多數是福建移民，從古至今都是“命運與共的骨肉兄弟，是血濃於水的一家人。”福建要充分把握這種全國獨一無二的優勢，通過實施閩台親情延續工程，強化對台交流綜合平台支撐作用，進一步深化民間基層交流交往，厚植台灣同胞民族認同的精神紐帶。



他提出了五大工程：一是，鄉音喚鄉親工程，包括在東山島建立“兩岸閩南鄉親交流合作先行區”，在上杭縣設立“閩台客家始祖園”。二是，共享宗族親情工程，包括建設閩台族譜大平台，延續閩台共修族譜傳統，建立常態化機制，鼓勵尋根謁祖活動。三是，姻親延續工程，包括鼓勵閩台通婚，壯大推進兩岸關係和平發展的力量，出台系列政策措施，為閩台婚姻家庭提供便利。四是，信眾親近工程，包括將民間信仰交往打造為增強兩岸民眾親情的橋梁，擴大閩台小眾民間信仰交流，做深做細特定區域基層民眾工作。五是，根親文化建設工程，有必要從“固始尋根”的概念出發，一方面在福建省福州市、漳州市分別建立豫閩台尋根文化交流合作基地，另一方面在河南固始縣整合中原固始根親文化資源，做大做強“中原固始根親文化節”，進一步推動兩岸民眾的尋根活動，從而進一步密切兩岸民眾的同胞親情。

