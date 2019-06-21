蔡英文會外籍學者　批中國在東海、南海擴權

蔡英文今會見海外學者，批評中國在東海、南海擴權影響兩岸現狀。（照片：“總統府”提供） 中評社台北6月21日電（記者 黃筱筠）蔡英文今天會見“福爾摩沙論壇：2019海事安全對話”外國專家學者時表示，近年來，印太地區的安全情勢發展更加複雜，中國不斷加強打壓台灣，並且在台海、東海及南海擴張海權，這不僅影響兩岸現狀，也威脅區域的和平穩定。



蔡英文致詞時首先恭喜今年福爾摩沙論壇圓滿順利，並感謝訪賓來台共襄盛舉，一起探討印太區域海事安全的挑戰，且在會議中提供建議。她也感謝主辦單位“遠景基金會”的精心籌劃。



訪賓一行包括遠景基金會董事長陳唐山等，由“外交部長”吳釗燮陪同前來“總統府”，“國家安全會議”秘書長李大維也在場。



她指出，近年來，印太地區的安全情勢發展更加複雜，中國不斷加強打壓台灣，並且在台海、東海及南海擴張海權，這不僅影響兩岸現狀，也威脅區域的和平穩定。



蔡英文表示，今年初習近平提出了所謂“一國兩制台灣方案”，以及持續阻撓台灣參與“世界衛生大會”（WHA）。就在這個月初，中國國防部長也揚言，絕不承諾放棄對台使用武力。事實上，中國的壓力一直都在，但台灣不會因此而退縮，我們會繼續捍衛主權，努力走向世界。



她強調，台灣不只是台灣海峽上的台灣，更是太平洋上的台灣。過去三年，我們非常重視海洋相關事務，成立了海洋政策的統合機構“海洋委員會”。除了保護海洋環境及漁民作業安全，也推動國際合作，促進海洋永續發展。



蔡英文表示，我們和太平洋“友邦”簽署了海巡合作協定，作為各項合作推動的法源依據。在大家所關心的南海議題上，台灣願意持續跟相關國家對話合作，一起促進南海和平、保護南海資源。



她提到，美中貿易戰對亞洲經濟結構，將有重大影響，也會改變全球貿易秩序和供應鏈。台灣將加速深化跟新南向國家的合作，重建台商供應鏈，創造雙贏發展。身為國際社會負責任的一員，台灣將持續透過台美“全球合作暨訓練架構”（GCTF）等平台，跟理念相近國家共同維護區域的和平及穩定。