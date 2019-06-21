回應美攻擊俄電網報道　陸慷：擔憂確有道理

中評社北京6月21日電／2019年6月21日外交部發言人陸慷主持例行記者會：



問：昨天，美國總統特朗普與加拿大總理特魯多舉行了會晤。特朗普總統稱，他將會在同習近平主席會晤期間提及2名加拿大公民被捕的問題。如果這是真的，中方將如何回應？



答：我看到了有關報道，但你剛才所說的不是特朗普總統的原話，而是加拿大方面引述的美國領導人表態。



我們注意到加拿大領導人對當前中加關係所表現出來的心情。今天我願重申，當前中加關係出現的問題，責任在加方，至於是什麼原因，加方非常清楚。加方也知道如果要推動兩國關係改善，他們應當做什麼。



你還提到了關於那兩個加拿大公民的案件，是嗎？



記者：是的。



中方已就此多次介紹過有關情況。中國是法治國家，中國司法機關依法獨立辦案。無論是加拿大還是任何其他國家，都應當尊重中國司法主權，不應當對中國司法主權範圍內的事情指手畫腳。



問：據美國大學預修課程考試（Advanced Placement )信息網發布的消息稱，將從2020年起暫停部分在中國大陸進行的AP課程考試，這些被暫停考試的課程包括美國歷史、世界歷史、歐洲歷史和人文地理。有報道稱，是中國教育部下發文件要求暫停這類考試。請問你能否證實？同時也有人懷疑，這可能與當前中美貿易摩擦有關。請問這背後究竟是否有外交因素？



答：你說和中美貿易摩擦有關，是你猜測的還是引述的？



記者：這是部分人的猜測。



你剛才說，有報道稱是中國教育部下發文件暫停考試，對嗎？



記者：對。



那你向中國教育部求證了嗎？



記者：我的同事應該已經向教育部詢問了。



我不了解你說的情況。如果確實是教育部發的文件，你應當向他們去了解。至於你說有沒有外交方面考慮，我根本沒聽說。



問：據報道，浙江錢江摩托公司昨天同美國摩托車製造商哈雷·戴維森簽署協議，將合作生產一款價格親民的小排量摩托車，計劃於明年年底前在中國銷售。此前，我們看到，美國總統特朗普對哈雷·戴維森在海外投資頗有不滿。你對此怎麼看？



答：我看到了有關報道。這是企業間正常商業行為，你知道我們一般不對企業間具體商務合作發表評論。但作為原則，我們多次講過，企業終歸是要根據自身利益和市場規律作投資選擇的。越來越多的事實證明，外國企業多看好中國市場的巨大潛力和日臻完善的營商環境。我們一如既往地歡迎外國企業來華投資興業，分享中國發展的機遇。



問：昨天，習近平主席在同金正恩委員長的會談中表示，中方願為朝方解決自身合理安全和發展關切提供力所能及的幫助。請問中方會提供怎樣具體的幫助？中方對訪問成果有何評價？



答：根據我掌握的最新情況，習近平主席已經乘專機離開平壤回國。從中朝雙方發布的消息可以看出，這是一次非常友好成功的訪問。



事實上，從昨天開始，中朝雙方都已經發布了關於兩黨兩國最高領導人會見會談的具體情況，包括你剛才提到的中方發布的消息中的有關內容。中朝兩國作為友好鄰國，多年來，在彼此的社會主義建設和發展進程中，一直相互尊重、相互支持。



習近平主席在同金正恩委員長會談時指出，當前中朝關係已經進入新的歷史時期。面對國際和地區形勢深刻複雜演變，雙方要加強高層交往，為中朝關係發展引領航向。雙方要保持密切交往，牢牢把握中朝關係發展大方向。雙方要加強戰略溝通，及時就重大問題深入交換意見。雙方要拓展務實合作，為兩國人民帶來更大福祉。雙方要深化友好交流，為中朝友誼鞏固發展打牢根基。



今年是中朝兩國建交70周年，在兩黨兩國關係發展史上具有重要意義。中方願同朝方繼續落實好建交70周年紀念活動方案，弘揚中朝傳統友誼，增進兩國人民福祉。



相關內容在中方發布的消息中很詳實，建議你仔細閱讀。



問：前幾天，有關美國正在加大對俄羅斯電網的網絡攻擊的報道引起國際上廣泛關注。《紐約時報》援引美國安全事務官員的話稱，“至少從2012年開始，美國已將偵查探測器植入俄羅斯電網的控制系統”。報道稱，從去年夏天開始，美國已開始放寬相關法律授權限制，允許在發生衝突時對對方國家的網絡進行癱瘓性攻擊。有很多國家和人士擔憂網絡大戰離我們越來越近。請問中方對此有何評論？



答：我也注意到了這篇報道。大家都知道，關於網絡攻擊的報道一直很多。在外交部藍廳這個場合，也有一些媒體不時拿一些指稱中國的報道來找我們求證。事實證明，這些說法沒有明確的證據來支撐，所謂指稱都是沒有根據的。但你所提到的《紐約時報》這篇報道不同之處在於，其中披露了不少詳實的細節。在我印象中美國媒體也向美國政府求證了，希望能得到一個說法，但目前我沒有看到美國官方對這一問題作出的回應，不知道在座的媒體朋友有沒有聽說過？



（記者搖頭。）



這篇報道確實提到了網絡攻擊對基礎設施、特別是重大民生基礎設施帶來的威脅。你剛才也提到，很多國家的人士都對此表示擔憂。考慮到之前發生過“棱鏡門”這樣一些眾所周知的事情，這些擔憂確實有道理，完全可以理解。



問：據報道，在阿斯塔納舉行的核供應國集團會議上，將討論印度加入該集團問題。過去中方一直阻止印度加入，中方此次是否將改變這一立場？



答：首先，不存在某一個成員進行阻撓的問題。核供應國集團作出的所有決定，是按照其議事規則來作出的。



我了解，核供應國集團2019年全會正在哈薩克斯坦首都努爾蘇丹舉行。根據會議議程，集團成員國將繼續討論“非《不擴散核武器條約》（NPT）締約方國家加入集團的技術、法律和政治問題”。在達成非歧視性、適用所有“非NPT締約方國家”的解決方案前，集團全會不討論具體“非NPT締約方國家”的加入問題，因此自然不存在阻止印度加入的問題。



在集團擴員問題上，中方的立場是一貫的、明確的。我們主張嚴格遵守集團規則，切實維護《不擴散核武器條約》的權威性和嚴肅性，通過充分協商，尋求非歧視性的、各方均可接受的解決方案。



問：我的問題和中方對目前伊朗局勢的看法有關。有報道說，美國此前曾計劃對伊朗進行打擊，但後來取消了。另有報道說，下周會在維也納召開關於伊朗核問題的會議，中方也會派代表參加。中方對於目前伊朗局勢的立場是什麼？



答：關於第一個問題，我們注意到你提到的報道。當前海灣地區局勢複雜、敏感。中方已反覆呼籲有關方面避免再採取任何刺激局勢升級的行動。我願強調，千萬不要打開潘多拉的盒子！中方一貫主張，有關各方應該在相互尊重的基礎上，通過對話、談判等和平方式妥善解決彼此矛盾分歧，共同維護地區的和平與穩定，這符合國際社會的共同利益。



關於第二個問題，我昨天介紹過，伊核全面協議參與方擬於6月28日舉行聯合委員會會議，中方正就此與各方保持密切溝通。正如王毅國務委員兼外長前兩天同敘利亞副總理兼外長穆阿利姆共見記者時所說，確保伊核問題全面協議完整、有效執行，既是安理會的要求，也是解決伊朗核問題唯一現實有效途徑。



同時我們也說過，國際原子能機構已連續第15次確認伊方履行了全面協議核領域義務。我們希望有關各方切實尊重伊方合理要求，採取積極措施，維護全面協議權利與義務的平衡。當然，我們也希望伊朗本身不要輕易放棄這一協議。



問：你剛才說在哈薩克斯坦舉行的核供應國集團年會上不會討論具體“非《不擴散核武器條約》（NPT）締約方國家”加入的問題，只會討論有關加入規則。我這樣理解對嗎？



答：我剛才說得很明確。核供應國集團2019年全會正在哈薩克斯坦首都努爾蘇丹舉行。根據會議議程，集團成員國將繼續討論“非《不擴散核武器條約》（NPT）締約方國家加入集團的技術、法律和政治問題”。在達成非歧視性、適用所有“非NPT締約方國家”的解決方案前，集團全會不討論具體“非NPT締約方國家”的加入問題。



問：印度方面表示，大多數核供應國集團成員都支持印度加入該集團，只有中國等少數國家一直以印度不是NPT締約方國家為由“阻止”印度加入。中方如何評論印方觀點？中方兩年前就表示要制訂針對非《不擴散核武器條約》（NPT）締約方國家加入核供應國集團（NSG）的方案。還需要多長時間才能形成具體方案？



答：你所提到印度方面的表述，我無法替印方去作判斷。



我想說，核供應國集團（NSG）是一個多邊防擴散出口控制機制。既然是多邊機制，就有自己的規則。所有的成員都一定要按照規則來行事。



NSG的規則就是要各方遵循協商一致的原則。至於集團討論的具體問題，無論是印度還是其他國家尋求加入NSG等問題，還是有關各方對此的態度和立場，這都應該是集團內部的討論。事實上，NSG一直就是在根據自身的規則處理有關事情。



至於你提到印方尋求加入NSG這件事已經討論了兩年，我想強調，尋求加入多邊機構需要協商一致，確實必須進行充分協商。任何人都沒有辦法預斷是明天、明年或是任何時候才能達成有關決定。有關問題需要在非歧視並且充分討論的基礎上才能尋求協商一致。



今天印度媒體朋友問了不少關於NSG的問題，我強調一下，我們在NSG的全會和工作組討論中已多次闡明，包括中方在內的很多NSG成員所持的有關立場，不針對任何國家，而是針對NSG自身的規則和多邊機制的原則。我在此也說過，我們的目標非常明確，就是一定要維護多邊軍控和防擴散領域最基礎的條約——《不擴散核武器條約》（NPT）的權威性和嚴肅性。



問：你能否透露中方官員有沒有同美國貿易代表萊特希澤通話？如果沒有，他們何時將通話？另外，中美經貿磋商團隊何時會在G20大阪峰會期間見面？



答：昨天，商務部已就類似問題作了明確答覆。相信你也知道，根據中美兩國元首通話達成的共識，雙方經貿團隊將認真落實兩國元首的重要指示，為大阪峰會期間兩國元首會晤做好相關準備。我沒有什麼補充。



問：中印就防擴散問題保持著雙邊對話。雙方在有關問題上有沒有最新的進展？



答：我不掌握具體你指的“最新進展”。據我所知，中國外交部軍控司司長傅聰不久前確實在新德里同印方主管裁軍與國際安全事務的官員舉行了新一輪中印軍控與防擴散磋商，雙方就國際軍控、裁軍和防擴散領域共同關心的話題充分交換了看法。