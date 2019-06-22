中評關注：登革熱已撥款　兩個禿子還沒吵完

高雄市長韓國瑜21日回嗆“行政院長”蘇貞昌。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄6月22日電（記者 蔣繼平）中國國民黨高雄市長韓國瑜為了爭取經費槓上“行政院長”蘇貞昌，19日終於核撥經費後，台灣政壇兩大禿子仍然沒完沒了，每天一吵，隔空互嗆。韓需要營造“中央”地方對立來強化參選正當性，“蔡蘇配”也是民進黨2020呼聲最高組合，才又讓韓蘇兩人續打加時延長賽？



19日“行政院”宣布核撥高雄爭取的登革熱防疫補助經費後，韓國瑜20日開直播討論登革熱疫情時，韓忍不住再度大吐苦水“為了對高雄市登革熱疫情有幫助，我不好意思講，我真的是忍了一肚子辛酸啊！我到“行政院”去，真的像丐幫一樣，發給我錢，我真的非常感謝。”



但是這話傳到了蘇貞昌耳朵裡可就不是滋味了，蘇貞昌受訪時則回嗆韓一句“當家才知柴米貴”，蘇表示，地方需要，“中央”一定會幫，但也要韓國瑜把錢用在刀口上，強調“中央不會當凱子”。這番話講得可是酸溜溜。



韓國瑜21日受訪時聽到蘇的“凱子說”，忍不住皺起眉頭講了“這句話好像話中有話”，韓認為任何一個縣市長都要面臨市民朋友的需求，財政困難跟“行政院”申請補助，都是為了高雄需要，嗆“如果用凱子這兩個字，我感覺語帶嘲諷”。



最近黑韓言論不少，譬如資深媒體人黃光芹不斷猛爆料，前北農總經理吳音寧重出江湖也轟韓身邊都黑金體系。對於這兩人的回應，韓國瑜選擇提告黃光芹後就不再多做回應，面對吳也只回了一句“謝謝她，我尊重她評論”就跳過。



其他人罵則選擇忽略，唯獨面對蘇貞昌，韓國瑜則是話特別多，為了申請防治登革熱補助經費，吵了一段時間，5318萬元(新台幣)確定核撥後，韓開直播時竟然發牢騷開戰場，話傳到蘇貞昌後又再變成兩人隔空互嗆，讓媒體變成傳聲筒搏版面。



看似吵不完的口水戰，但兩人都各有盤算。韓國瑜要釋出的訊號，就是他為了高雄市民在拼命做事，但“中央”卻拼命卡關，強化2020參選正當性。對蘇貞昌而言，或許也尋求爭民進黨2020最佳副手組合，目前“蔡蘇配”呼聲最高。