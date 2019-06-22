中評關注：民調帶風向　扁智庫打韓為哪樁？

扁系智庫進行民調，打擊韓國瑜士氣。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北6月22日電（記者 黃筱筠）“新台灣國策智庫”發佈“六都市長就職半年施政總體檢與2020大選初探”民調發佈記者會，其中對於高雄市長選情則提及，若執政半年後重新選舉，韓國瑜將會輸給民進黨的副“行政院長”陳其邁。新台灣智庫是扁系的智庫，扁去年選舉力挺陳，現在又發佈這份民調很顯然是在帶風向，若韓在國民黨初選勝出，民進黨下一步會逼韓辭到市長，將力挺陳再拼高雄市長。



扁系此時發佈六都重新選舉民調有兩個作用，首先是，打擊韓國瑜的支持度。呈現出韓的市政做得不好，滿意度僅有35.4%，不滿意度則是56.7%，高雄市是六都“直轄市”中不滿意度最高的城市；第二是，力拱陳其邁的聲勢。陳最近也頻頻到高雄視察，若高雄市長真的進行補選，陳絕對會力爭補選，不會讓黨內其他人有機會。



扁系民調提及若執政半年後，現在高雄市長進行改選，陳其邁會得到53.4%支持度，而韓國瑜有34.8%支持度，民調刻意要呈現出高雄市民選出韓國瑜當市長，但是半年就後悔的氛圍，高雄過去是深綠地盤，可能會有發酵的空間。



該份民調也顯示超過6成高雄市民不支持韓國瑜參選“總統”，但若以扁與蔡英文關係，以及挺陳其邁的風向來看，扁應該會希望韓選“總統”，這樣陳才有機會在高雄進行市長補選。



但就算韓國瑜確定代表國民黨參與2020大選，雖然民進黨會施壓要求韓請辭市長，但韓不必如此，韓可帶職參選。那韓只有贏得2020大選，高雄市長才可能進行補選。因此若陳其邁要有高雄市長補選機會，勢必是蔡輸掉2020大選。

