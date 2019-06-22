中評鏡頭：推客家時尚　鄭文燦要讓服飾新潮

第一屆桃園客家時尚設計獎競賽招募中，總獎金20萬元，製作材料費補助6,000元。（照片：桃園市政府提供） 中評社桃園6月22日電（記者 黃文杰）桃園市長鄭文燦21日下午前往桃園市綜合會議廳，出席“新潮客．2019第一屆桃園客家時尚設計獎”開賽記者會，他強調客家文化不只有懷舊風，希望透過舉辦桃園客家時尚設計獎，鼓勵年輕學子發揮創意，將客家元素融入服裝設計中，展現客家服飾的魅力。



他說，第一屆桃園客家時尚設計獎競賽即日起至8月5日開放徵件，競賽組別分為“高中職組”及“大專社會組”，各取10名入圍決賽，角逐總獎金20萬元，為鼓勵更多人替客家文化發揮時尚創意，參賽者製作材料費補助金額，從原本的3，500元，提高至6，000元，創作出引領時尚潮流的優質作品。



鄭文燦表示，桃園為客家第一庄，客家人口超過83萬人，擁有多元的客家文化，希望桃園能成為客家文化振興的起點，市府近年來積極規劃各項活動，包括客家山歌歌唱大賽、客家山歌徵詞大賽、客家流行歌唱大賽等，其中客家流行歌唱大賽更成為全台重要音樂賽事之一，誕生許多優秀的客語歌手及音樂創作者。



他說，客家基金會這次以服飾為主題，舉辦第一屆桃園客家時尚設計獎，鼓勵參賽者以創意的方式改造傳統客家服飾，透過服飾體現客家文化之美，將於9月28日進行決賽暨時尚展演秀，冠軍得主有機會為金曲客家樂團“吉那罐子”設計團服，作品將登上更多表演舞台，被更多人看見



鄭文燦說，桃園已成為全台客家文化的重鎮，市府將與“行政院客委會”合作舉辦第一屆客家國際博覽會，目前正在緊鑼密鼓籌備，希望帶領民眾深入了解客家工藝、美食、服裝、音樂、歷史、文學、移民史等，展現客家多元生活面貌，同時以世界的客家為主題，進一步連結海外的客家社群，透過寬敞的展區及精彩活動，相信將讓民眾耳目一新。